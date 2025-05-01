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بعد أن قتل حماتها.. هكذا تمكنت من الهروب من داخل الحاوية

Lebanon 24
01-05-2025 | 14:18
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 تمكنت امرأة من فلوريدا من الفرار بعد احتجازها والاعتداء عليها داخل حاوية تخزين، في حادث مروع أدى أيضًا إلى مقتل حماتها البالغة من العمر 74 عامًا، بحسب ما أعلن مكتب شريف مقاطعة واشنطن.
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ووفقًا للسلطات، وقع الاعتداء يوم الأحد 27 نيسان، عندما توجه ديفيد إيرل جيبسون (40 عامًا) إلى منزل الضحية في منطقة كاريڤيل، مطالبًا بمبلغ مالي قال إن زوج الضحية وصهرها يدينان به له. وأفادت التقارير أنه بعد مشادة كلامية، قام جيبسون بالاعتداء الجسدي على حماتها، ليتي كوبر كولينز، حتى الموت، قبل أن يُقيّد الضحية ويغتصبها تحت تهديد السلاح.

وأضافت السلطات أن المشتبه به نقل المرأة إلى منزله، حيث احتجزها داخل حاوية تخزين معدنية كبيرة، مقيدًا إياها بحبل حول عنقها وساقيها، ما جعلها تعتقد أنها على وشك الاختناق. بعد ساعات، تمكنت الضحية من تحرير نفسها، وركلت باب الحاوية، ثم هربت إلى الطريق رغم كونها لا تزال مقيدة وعارية.

وفي حوالي الساعة 5:20 من مساء يوم الاثنين، عثر أحد المارة على المرأة في حالة من الصدمة والإنهاك، وأبلغ على الفور خدمات الطوارئ. تم نقل الضحية لتلقي العلاج الطبي، في حين عثرت الشرطة لاحقًا على جثة السيدة كولينز داخل منزل جيبسون.

وبعد عملية تمشيط للمنطقة استمرت لساعات، تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على جيبسون في منطقة مشجرة قرب مكان العثور على الضحية. ووجهت إليه السلطات عدة تهم بينها القتل، والاعتداء الجنسي، والاحتجاز القسري، بالإضافة إلى تهم سابقة تتعلق بإساءة معاملة جثة. (people)
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