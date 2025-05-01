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امرأة ترفع دعوى قضائية ضد زوجها لتفضيله هرّتها الأليفة عليها

Lebanon 24
01-05-2025 | 15:43
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 في واقعة غريبة أثارت جدلًا واسعًا وسخرية على الإنترنت، نظرت محكمة كارناتاكا العليا في كانون الاول 2024 دعوى قضائية رفعتها سيدة ضد زوجها، تتهمه فيها بتفضيل هرتها الأليفة عليها، ما أدى إلى خلافات زوجية متكررة.
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الزوجة قدمت شكوى بموجب المادة 498A من قانون العقوبات الهندي، وهي مادة تُعنى بحماية النساء من القسوة والعنف المرتبط بالمهر. إلا أن المحكمة رأت أن القضية لا تتعلق بسوء معاملة جسيمة، بل هي "نزاع منزلي شخصي" بسبب تعلق الزوج بالقطة، بحسب ما أوردته صحيفة Deccan Herald.

وخلال جلسة الاستماع، أشار القاضي م. ناغابراسانا إلى أن الزوجة شعرت بالإهمال لصالح الهرة ، وادعت أنها تعرضت للخدش مرارًا من الحيوان، ما تسبب في تصاعد الخلافات الزوجية. غير أن المحكمة رفضت اعتبار هذه المزاعم كافية لتوجيه اتهامات بموجب قانون العقوبات، معتبرة أن ما ورد "لا يرقى إلى مستوى القسوة القانونية". (news18)
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