امرأة ترفع دعوى قضائية ضد زوجها لتفضيله هرّتها الأليفة عليها

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الزوجة قدمت شكوى بموجب المادة 498A من ، وهي مادة تُعنى بحماية النساء من القسوة والعنف المرتبط بالمهر. إلا أن المحكمة رأت أن القضية لا تتعلق بسوء معاملة جسيمة، بل هي "نزاع منزلي شخصي" بسبب تعلق الزوج بالقطة، بحسب ما أوردته صحيفة Deccan Herald.وخلال جلسة الاستماع، أشار القاضي م. ناغابراسانا إلى أن الزوجة شعرت بالإهمال لصالح الهرة ، وادعت أنها تعرضت للخدش مرارًا من الحيوان، ما تسبب في تصاعد الخلافات الزوجية. غير أن المحكمة رفضت اعتبار هذه المزاعم كافية لتوجيه اتهامات بموجب قانون ، معتبرة أن ما ورد "لا يرقى إلى مستوى القسوة القانونية". (news18)