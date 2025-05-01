بالصور.. المطار الأكثر رعبا وغلاءً في العالم

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في مشهد نادر وفريد، يمكن أن تُشاهد طائرة تقلع أو تهبط في الوقت ذاته الذي يعبر فيه قطار "جيزبورن سيتي فنتغ ريلوي" نفس المدرج، ما يتطلب تنسيقًا دقيقًا بين برج المراقبة وسائقي القطارات.ورغم أن عدد مرات عبور القطارات لا يتجاوز 15 مرة في السنة، معظمها خلال وأثناء زيارة السفن السياحية، إلا أن هذه اللحظات تشكّل مصدر قلق للركاب وتثير فضول السيّاح. ، رغم تصميمه المثير للجدل، يخدم أكثر من 60 رحلة داخلية سنويًا، ويعد رابطًا حيويًا لمنطقة جيزبورن النائية مع بقية أنحاء .وفي سياق متصل بعالم الطيران، لا يزال مطار إسطنبول يُصنّف كأحد "أغلى المطارات عالميًا"، إذ كشفت تقارير عن أسعار طعام ومشروبات خيالية، مثل 20 دولارًا لزجاجة ، و7 دولارات لموزة واحدة، و28 دولارًا لقطعة لازانيا صغيرة.وفيما يسعى المسافرون لتجربة سفر مريحة، ينصح خبراء تغذية بتجنب بعض الأطعمة والمشروبات قبل الرحلة، مثل والمشروبات والقهوة، بسبب تسببها في الجفاف أو الانتفاخ، خاصةً مع انخفاض الرطوبة وتغيّر ضغط الهواء داخل الطائرات. كما يُفضّل الابتعاد عن الأطعمة المسببة للغازات، مثل البقوليات، لتفادي أي شعور مزعج خلال الرحلة. (روسيا اليوم)