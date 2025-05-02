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بسبب الموظفين لديه.. مستثمر يثير الجدل في عيد العمال

Lebanon 24
02-05-2025 | 03:24
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أثار مستثمر هندي موجة جدل على وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشره تغريدة في يوم العمال العالمي، انتقد فيها ما وصفه بـ"المفارقة" في طريقة الاحتفال بالمناسبة.

المستثمر ديليب كومار، أحد داعمي برنامج "رينماتر" الصحي المدعوم من شركة "زيرودا"، غرّد عبر منصة "إكس" قائلاً: "إنه الأول من أيار، عيد العمال في الهند. جاءت خادمة المنزل. حضر الطباخ. حراس الأمن وموظفو النظافة في الخدمة. أنا وأصدقائي نأخذ استراحة. المفارقة أن عيد العمال أصبح عطلة رسمية".
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ورغم أن كومار أراد تسليط الضوء على تناقضات الواقع الاجتماعي، إلا أن التغريدة أثارت انتقادات واسعة، إذ اتهمه كثيرون بـ"تجاهل" حقوق العمال الفعليين، متسائلين لماذا لم يمنح خادمته وطباخه إجازةً في هذا اليوم.

وكتب أحد المستخدمين: "كان بإمكانك منحهم إجازة بدلاً من الاستفادة من عطلتك الرسمية لتشير إلى معاناتهم"، فيما علق آخر: "عيد العمال لا يخص فئة دون أخرى، بل هو يوم للكرامة والعدالة لجميع العاملين، بغض النظر عن نوع العمل".

كومار حاول توضيح موقفه، مشيراً إلى أنه عرض على العاملة المنزلية والطباخ إجازة، لكنهم اختاروا العمل بطلب من سكان آخرين في الحي. ومع ذلك، لم يكن هذا التبرير كافيًا لتخفيف حدة الانتقادات. (news18)
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