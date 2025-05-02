إصابة 100 تلميذ بتسمم حادّ... الطباخ قدم لهم طبقاً احتوى على ثعبان ميت!

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تحوّلت وجبة مدرسية يفترض أن تكون مغذية إلى كابوس صحي في ، فقد أُصيب نحو 100 تلميذ بحالات تسمم حادة بعد تناولهم طعاماً احتوى على ثعبان ميت، ما أثار صدمة وغضباً في أوساط الأهالي والسلطات على حدّ سواء.الحادثة وقعت الأسبوع الماضي في مدرسة حكومية بمنطقة موكاما، إحدى المناطق الفقيرة في الولاية الواقعة شمال شرقي البلاد.ووفقاً للمعلومات الأولية، شعر عدد كبير من التلاميذ بآلام شديدة وغثيان عقب تناولهم الوجبة، ما استدعى إعلان حالة طوارئ صحية داخل المدرسة.وأصدرت بياناً، الخميس، أوضحت فيه أن "الطباخ قدم طبقاً للتلاميذ يُعتقد أنه احتوى على ثعبان ميت"، معتبرةً أن الحادثة تمثّل "انتهاكاً خطيراً لحقوق الأطفال في السلامة الجسدية والغذاء النظيف".وطالبت اللجنة بفتح تحقيق فوري من قبل الشرطة والسلطات المحلية، ومحاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال الفادح.وفي قرية موكاما، تصاعد الغضب الشعبي بعد تدهور الحالة الصحية لعشرات الأطفال، إذ خرج السكان إلى الشوارع وقطعوا الطرق تعبيراً عن احتجاجهم على ما وصفوه بـ"الإهمال المستمر في المدارس الحكومية".يُذكر أن برنامج الوجبات المجانية في المدارس الحكومية الهندية يشمل ملايين الأطفال، ويهدف إلى تشجيع التعليم ومحاربة الجوع.لكن هذه الواقعة أعادت إلى الأذهان حادثة مشابهة شهدتها ولاية بيهار عام 2013، حين توفي 23 تلميذاً بعد تناولهم وجبة ملوثة بمبيدات حشرية.وبينما يتابع الأهالي بقلق تطورات الحالة الصحية لأطفالهم، يحمّل الكثيرون السلطات المحلية مسؤولية ما جرى، مطالبين بإصلاحات شاملة لضمان سلامة الغذاء في المدارس، ومحاسبة كل من يتسبب بتعريض حياة التلاميذ للخطر، سواء بالإهمال أو الفساد.