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طعن والدته أيضاً.. مدمن مخدرات ينهي حياة والده!

Lebanon 24
02-05-2025 | 09:29
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في واقعة مأساوية شهدتها مدينة سنورس بمحافظة الفيوم جنوب القاهرة فجراً، أقدم شاب ثلاثيني على قتل والده طعنا بسكين، وإصابة والدته بجروح خطيرة، بعد مشادة داخل المنزل إثر رفضهما إعطاءه مبلغاً مالياً لشراء مواد مخدرة.
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وتلقت مديرية أمن الفيوم إخطاراً من مركز شرطة سنورس بوقوع جريمة قتل، وعلى الفور توجهت قوة أمنية برفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وأفادت التحريات بأن المتهم يدعى "صلاح الدين رجب" (36 عامًا)، ويعاني من اضطرابات نفسية نتيجة الإدمان، وقد طلب من والديه مبلغاً مالياً، وحين رفضا، أخذ سكيناً ووجه طعنات قاتلة لوالده "رجب عبد الحميد خيرالله" (65 عاما)، أوقعته قتيلًا في الحال، ثم طعن والدته "هدى السيد إسماعيل" (62 عامًا) طعنة نافذة نقلت على إثرها إلى مستشفى الفيوم العام، حيث تخضع لعملية جراحية دقيقة.

وتم نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي، والتحفظ على الأداة المستخدمة وحررت الأجهزة الأمنية محضراً بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، فيما تم احتجاز المتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده لتقديمه للمحاكمة.
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