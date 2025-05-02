طعن والدته أيضاً.. مدمن مخدرات ينهي حياة والده!

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في واقعة مأساوية شهدتها مدينة سنورس بمحافظة الفيوم جنوب فجراً، أقدم شاب ثلاثيني على قتل والده طعنا بسكين، وإصابة والدته بجروح خطيرة، بعد مشادة داخل المنزل إثر رفضهما إعطاءه مبلغاً مالياً لشراء مواد مخدرة.وتلقت إخطاراً من مركز شرطة سنورس بوقوع جريمة قتل، وعلى الفور توجهت قوة أمنية برفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.وأفادت التحريات بأن المتهم يدعى " رجب" (36 عامًا)، ويعاني من اضطرابات نفسية نتيجة الإدمان، وقد طلب من والديه مبلغاً مالياً، وحين رفضا، أخذ سكيناً ووجه طعنات قاتلة لوالده "رجب " (65 عاما)، أوقعته قتيلًا في الحال، ثم طعن والدته "هدى السيد " (62 عامًا) طعنة نافذة نقلت على إثرها إلى ، حيث تخضع لعملية جراحية دقيقة.وتم نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي، والتحفظ على الأداة المستخدمة وحررت محضراً بالواقعة، وأخطرت التي باشرت التحقيق، فيما تم احتجاز المتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده لتقديمه للمحاكمة.