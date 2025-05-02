Advertisement

منوعات

بسبب خلافات عمل.. مقتل شاب في مشاجرة في مصر

Lebanon 24
02-05-2025 | 12:40
A-
A+


Doc-P-1354971-638818119240974027.jpg
Doc-P-1354971-638818119240974027.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت الداخلية المصرية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات باستقبال (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم "توفى" متأثراً بإصابته بجروح متفرقة بالجسم) إثر إدعاء مشاجرة.
Advertisement

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول:

(3 أشخاص من بينهم المتوفى وآخر مصاب بجرح قطعى "عاملين بأحد المصانع ) طرف ثان: (3 أشخاص " عاملين بذات المصنع") لخلافات بينهم بالمصنع محل عملهم تعدى خلالها أفراد الطرف الثانى على الأول بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم، نتج عن ذلك إصابة الطرف الأول والتى أودت بحياة أحدهم وإصابة آخر.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة الطرف الثانى (2 سلاح أبيض "المستخدمين فى المشاجرة")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
(اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
مقتل شاب في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بمصر
lebanon 24
03/05/2025 00:56:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل سيدة على يد زوجها إثر مشاجرة بسبب الخلافات الأسرية
lebanon 24
03/05/2025 00:56:31 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة مروعة.. مقتل شخص إثر مشاجرة في مصر
lebanon 24
03/05/2025 00:56:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب خلافات الجيرة.. مقتل شخص على يد آخر في مصر
lebanon 24
03/05/2025 00:56:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:27 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:19 | 2025-05-02
15:00 | 2025-05-02
09:29 | 2025-05-02
07:24 | 2025-05-02
06:58 | 2025-05-02
04:00 | 2025-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24