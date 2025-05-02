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جريمة مروعة في مصر.. مقتل طفلة على يد شقيقها

Lebanon 24
02-05-2025 | 15:00
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تمكن ضباط مباحث مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية في مصر، من كشف لغز مقتل طفلة بالصف السادس الابتدائي داخل غرفة نومها، حيث لقيت طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا مصرعها داخل منزل أسرتها بقرية قرقيرة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد إصابتها بطعنات نافذة على يد شقيقها خلال وصلة مزاح بينهما.
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تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول الطفلة غادة.أ، جثة هامدة إلى مستشفى السنبلاوين العام، إثر إصابتها بطعنات بالصدر.
بالانتقال والفحص، تبين من تحريات ضباط مباحث مركز السنبلاوين، أن الطفلة كانت تلهو مع شقيقها محمود.أ، البالغ من العمر 14 عامًا، وأثناء المزاح أمسك سكينًا، فانزلقت من يده لتصيب شقيقته بإصابة قاتلة، وسادت حالة من الخوف داخل شقيقها، ورفض الكلام لتكتشف الاسرة جثة الطفلة داخل المنزل.

وتم التحفظ على الطفل، وتحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق. (اليوم السابع)
 
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