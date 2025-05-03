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منوعات
بيل غيتس مُصاب بمتلازمة لا علاج لها.. هذا ما كشفته ابنته عنه
Lebanon 24
03-05-2025
|
01:00
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كشفت
فيبي
غيتس، ابنة الملياردير الأميركي
بيل غيتس
، ان والدها مصاب بمتلازمة "أسبرغر"، أحد اضطرابات طيف التوحد (ASD).
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وخلال حلقة
بودكاست
"اتصِلْ بوالدها" (Call Her Daddy)، سألت المذيعة أليكس
كوبر
ابنة الملياردير مؤسس شركة "
مايكروسوفت
"، البالغة من العمر 22 عاما، عن تجربتها في جلب أصدقائها إلى المنزل وتعريفهم على والدها.
فقالت ابنة غيتس: "بالنسبة للصديق، الأمر مرعب.. أما بالنسبة لي، فالأمر مضحك لأن والدي يعاني من اغتراب اجتماعي، كما قال سابقا، فهو مصاب بمتلازمة أسبرغر".
وذكرت صحيفة "
نيويورك
بوست"، أن الملياردير لم يعلن عن مثل هذا التشخيص، على الرغم من أنه كتب في مذكراته عن "اضطراب طيف التوحد في مرحلة الطفولة".
ففي مذكراته الصادرة عام 2025، قال غيتس إنه "يعتقد أنه لو كان طفلا اليوم لشُخِّص لديه نوع من اضطراب طيف التوحد".
وينتمي "التوحد ومتلازمة أسبرغر" إلى طائفة اضطرابات عصبية تؤثر في قدرة الشخص على التواصل والتفاعل مع الآخرين، ولكن ما يميز كلا منها هو مدى تطور المهارات اللغوية، والتمتع بالاستقلالية، ومن هذا المنطلق لم تعد متلازمة أسبرغر تصنف كحالة منفصلة، بل أصبحت تندرج تحت مصطلح أشمل هو "اضطراب طيف التوحد".(روسيا اليوم)
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