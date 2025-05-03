بعد صور متداولة.. إليكم حقيقة هدم أهرامات الملكات في الجيزة

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قام مصدر بوزارة الآثار بالتعليق على الصور المتداولة بفيسبوك لأهرامات الملكات المتواجدة خلف أهرامات ، وزعموا أنها انهارت.وقال المصدر، إن صور الهدم "عارية تماما عن الصحة والأهرامات سليمة"، مضيفا: "سنقاضي كل من نشر شائعات هدم الأهرامات عبر ".والشهر الماضي، افتتحت الحكومة المصرية تجريبيا، مشروع تطوير منطقة أهرمات الجيزة، ووضعت مسارا جديدا للزيارة وتنظيم الوضع داخل المنطقة ليكون أكثر ، ويعد مشروع تطوير منطقة الأهرامات أحد المشروعات القومية الكبرى التي أطلقتها الحكومة المصرية بالتعاون مع القاع الخاص ممثلا بشركة أوراسكوم بيراميدز.وبدأ التخطيط للمشروع في 2009 لكنه توقف بسبب الأحداث السياسية في 2011 واستُؤنف العمل في 2016، ليكتمل بنسبة 100% في 2025 بتكلفة تقديرية تصل إلى 400 مليون جنيه، بتمويل حكومي وتنفيذ من للقوات المسلحة.ويتضمن المشروع نقل مدخل المنطقة الأثرية من موقعها القديم بجوار فندق إلى بوابة جديدة على طريق الفيوم-الواحات، مع إنشاء موقف سيارات يتسع لـ1200 مركبة وحافلة وتشغيل 30 حافلة كهربائية و20 عربة تعمل بالطاقة النظيفة لنقل الزائرين بين 7 محطات رئيسية تشمل البانوراما وأبو الهول.ويأتي المشروع في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز السياحة المصرية خاصة مع اقتراب افتتاح ، حيث سجلت مصر وصول 15.75 مليون سائح في 2024، بزيادة 6% عن العام السابق، لكن التحديات مثل تنظيم عمل الخيالة والهجانة والباعة الجوالة ظلت عائقا أمام تحقيق رؤية المشروع بالكامل.(روسيا اليوم)