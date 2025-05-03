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منوعات
جريمة في مصر.. قتل صديقه وهذا ما فعله بالجثة
Lebanon 24
03-05-2025
|
13:00
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قضت
محكمة جنايات الجيزة
في مصر، بمعاقبة عامل بالإعدام
شنقا
لاتهامه بقتل صديقه وإلقاء جثته أمام شقة الجيران في منطقة المنيب بالجيزة.
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وكشفت تحقيقات
النيابة
في القضية رقم 14554 لسنة 2024 جنايات
قسم الجيزة
، أن المتهم "إبراهيم. ح"، قتل المجني عليه "محمد . ع"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد
العزم
على قتله على إثر خلاف نشب بينهما.
واشارت التحقيقات، إلى أن المتهم أستل من المطبخ سلاحا أبيض "سكين"، وما أن ظفر بالمجني عليه داخل غرفته سدد إليه 20 طعنة نافذة فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدًا إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت والدة الضحية "مرفت ع"، أنها حال تواجدها بمسكنها تنامي إلى مسامعها صوت استغاثة فتوجهت لمصدره وشاهدت نجلها "محمد" مسجى على ظهره غارقا في دمائه وينزف على سلم العقار سكنها، فاستغاثت بالأهالي فحضر إليها صديقين للمجني عليه وقاموا باصطحابه إلى المستشفى برفقتها وبالوصول تبلغ لهم بوفاة المجني عليه متأثرا بإصابات طعنية.
توصلت تحريات المباحث إلى أن خلاف نشب بين المجني عليه والمتهم، إذ
بادر
الأخير صديقه، بوابل طعنات بسلاح أبيض "سكين" في البطن والصدر والظهر فحدثت إصابته الثابتة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدًا من ذلك التعدي عليه وإزهاق روحه. (اليوم السابع)
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