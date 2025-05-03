22
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
10
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين إثر حادث تصادم في مصر
Lebanon 24
03-05-2025
|
15:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
لقي زوجان وأحد أقاربهما مصرعهم، فيما أصيب اثنان آخران بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق
أبو حماد
- الزقازيق في مصر، وتم نقل المصابين إلى
مستشفى أبو حماد المركزي
لتلقي الإسعافات اللازمة، والتحفظ على جثامين المتوفين في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف
النيابة العامة
.
Advertisement
كانت
الأجهزة الأمنية
بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من
مستشفى أبو
حماد المركزي بوصول كل من: "عبدالرازق السيد" 68 عاما، موظف بالمعاش، وزوجته "السيدة محمد" 58 عاما، و"عبداللاه أحمد" 65 عاما، جثث هامدة، ونجل الزوجين "أحمد" 26 عاما، مهندس، و"
رمضان
السيد" 65 عاما، مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين والتحفظ على جثامين المتوفين في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.
وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين ووفاة المتوفين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق أبو حماد - الزقازيق بالقرب من الكوبري الدولي بمركز أبو حماد، وذلك حال عودة الأسرة من تهنئة إحدى فتيات العائلة بخطوبتها، وبالعرض على
النيابة
العامة صرحت بدفن جثث المتوفين عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساته وكيفية حدوثه. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
مصرع 3 أشخاص بحادث تصادم بين قاربين في ولاية ألاباما الأميركية (فيديو)
Lebanon 24
مصرع 3 أشخاص بحادث تصادم بين قاربين في ولاية ألاباما الأميركية (فيديو)
04/05/2025 10:48:45
04/05/2025 10:48:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين في حريق بمنشأة صناعية في أوزبكستان
Lebanon 24
مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين في حريق بمنشأة صناعية في أوزبكستان
04/05/2025 10:48:45
04/05/2025 10:48:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين بعد أن صدم سائق حشدًا خلال مهرجان في فانكوفر بكندا
Lebanon 24
مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين بعد أن صدم سائق حشدًا خلال مهرجان في فانكوفر بكندا
04/05/2025 10:48:45
04/05/2025 10:48:45
Lebanon 24
Lebanon 24
شرطة جامعة ولاية فلوريدا: مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين إثر إطلاق نار في حرم الجامعة في تالاهاسي
Lebanon 24
شرطة جامعة ولاية فلوريدا: مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين إثر إطلاق نار في حرم الجامعة في تالاهاسي
04/05/2025 10:48:45
04/05/2025 10:48:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
زلزال يضرب ولاية تكساس الأميركية.. كم بلغت قوته؟
Lebanon 24
زلزال يضرب ولاية تكساس الأميركية.. كم بلغت قوته؟
23:27 | 2025-05-03
03/05/2025 11:27:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة في مصر.. قتل صديقه وهذا ما فعله بالجثة
Lebanon 24
جريمة في مصر.. قتل صديقه وهذا ما فعله بالجثة
13:00 | 2025-05-03
03/05/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... بوتين لصحافيّ: دائماً أشعر بأنني أُريد توجيه ضربة
Lebanon 24
بالفيديو... بوتين لصحافيّ: دائماً أشعر بأنني أُريد توجيه ضربة
10:26 | 2025-05-03
03/05/2025 10:26:47
Lebanon 24
Lebanon 24
في أميركا... مروحية عسكرية تتسبب بإلغاء هبوط طائرتين
Lebanon 24
في أميركا... مروحية عسكرية تتسبب بإلغاء هبوط طائرتين
08:29 | 2025-05-03
03/05/2025 08:29:21
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ كبير... وفاة 4 أشقاء من عائلة واحدة في حريق!
Lebanon 24
حزنٌ كبير... وفاة 4 أشقاء من عائلة واحدة في حريق!
06:12 | 2025-05-03
03/05/2025 06:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هل تذكرون نجم "ذا فويس كيدز" السوري زين عبيد؟ خسر الكثير من وزنه شاهدوا كيف أصبح (صور)
Lebanon 24
هل تذكرون نجم "ذا فويس كيدز" السوري زين عبيد؟ خسر الكثير من وزنه شاهدوا كيف أصبح (صور)
04:29 | 2025-05-03
03/05/2025 04:29:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تنضم إلى الـ"ال بي سي"... أصبحت مُذيعة في البرنامج الصباحيّ (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تنضم إلى الـ"ال بي سي"... أصبحت مُذيعة في البرنامج الصباحيّ (فيديو)
10:37 | 2025-05-03
03/05/2025 10:37:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بالدموع.. فنانة شهيرة تحتفل بزفاف أولى بناتها (صور)
Lebanon 24
بالدموع.. فنانة شهيرة تحتفل بزفاف أولى بناتها (صور)
04:53 | 2025-05-03
03/05/2025 04:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان قصير جداً.. ميريام فارس تحتفل بعيدها وهذا عمرها (صور)
Lebanon 24
بفستان قصير جداً.. ميريام فارس تحتفل بعيدها وهذا عمرها (صور)
09:30 | 2025-05-03
03/05/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور والفيديو... كارول سماحة ودّعت زوجها بحضور أهل الفنّ
Lebanon 24
بالصور والفيديو... كارول سماحة ودّعت زوجها بحضور أهل الفنّ
07:40 | 2025-05-03
03/05/2025 07:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
23:27 | 2025-05-03
زلزال يضرب ولاية تكساس الأميركية.. كم بلغت قوته؟
13:00 | 2025-05-03
جريمة في مصر.. قتل صديقه وهذا ما فعله بالجثة
10:26 | 2025-05-03
بالفيديو... بوتين لصحافيّ: دائماً أشعر بأنني أُريد توجيه ضربة
08:29 | 2025-05-03
في أميركا... مروحية عسكرية تتسبب بإلغاء هبوط طائرتين
06:12 | 2025-05-03
حزنٌ كبير... وفاة 4 أشقاء من عائلة واحدة في حريق!
05:47 | 2025-05-03
إسطنبول مُهدّدة... هذا ما قد يحدث في حال وقوع زلزال كبير
فيديو
تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو)
Lebanon 24
تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو)
03:24 | 2025-05-03
04/05/2025 10:48:45
Lebanon 24
Lebanon 24
اضطر لايقاف خاصية التعليقات.. هل كانت أغنية عاصي الحلاني رداً على طلاق ابنته ماريتا؟ (فيديو)
Lebanon 24
اضطر لايقاف خاصية التعليقات.. هل كانت أغنية عاصي الحلاني رداً على طلاق ابنته ماريتا؟ (فيديو)
00:11 | 2025-05-02
04/05/2025 10:48:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مزقت شعار وسيلة إعلامية وشقيقتها طردت المُراسل.. شاهدوا ماذا فعلت دنيا بطمة (فيديو)
Lebanon 24
مزقت شعار وسيلة إعلامية وشقيقتها طردت المُراسل.. شاهدوا ماذا فعلت دنيا بطمة (فيديو)
04:57 | 2025-05-01
04/05/2025 10:48:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24