مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين إثر حادث تصادم في مصر

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لقي زوجان وأحد أقاربهما مصرعهم، فيما أصيب اثنان آخران بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق - الزقازيق في مصر، وتم نقل المصابين إلى لتلقي الإسعافات اللازمة، والتحفظ على جثامين المتوفين في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف .كانت بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من حماد المركزي بوصول كل من: "عبدالرازق السيد" 68 عاما، موظف بالمعاش، وزوجته "السيدة محمد" 58 عاما، و"عبداللاه أحمد" 65 عاما، جثث هامدة، ونجل الزوجين "أحمد" 26 عاما، مهندس، و" السيد" 65 عاما، مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين والتحفظ على جثامين المتوفين في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين ووفاة المتوفين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق أبو حماد - الزقازيق بالقرب من الكوبري الدولي بمركز أبو حماد، وذلك حال عودة الأسرة من تهنئة إحدى فتيات العائلة بخطوبتها، وبالعرض على العامة صرحت بدفن جثث المتوفين عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساته وكيفية حدوثه. (اليوم السابع)