من يقع في الحب بشكل أسرع.. الرجل أم المرأة؟

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وتناول البحث، الذي شمل 808 أشخاص بالغين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما، تجاربهم في الوقوع بالحب، بما في ذلك التوقيت والشدة والتكرار.وهدفت الدراسة بحسب موقع "ساينس آليرت"، التي شملت مشاركين من 33 دولة في وأميركا الشمالية وجنوب ، إلى استكشاف ما إذا كان الجنس البيولوجي يؤثر في الحب الرومانسي. وأشارت النتائج إلى أن الرجال يقعون في الحب قبل النساء بحوالي شهر في المتوسط، ويعتقد الباحثون أن هذا قد يكون مرتبطًا بتوقعات المجتمع بأن يُظهر الرجال التزامًا بجذب شريكة.ووجدت الدراسة أيضًا أن الرجال أكثر عرضة بقليل للوقوع في الحب قبل أن تصبح العلاقة رسمية، فقد أفاد 30% من الرجال بذلك مقارنة بأقل من 20% من النساء. ومع ذلك، وجد أن النساء أكثر هوسًا بشركائهن وأظهرن مستويات أعلى قليلاً من الكثافة الرومانسية.من المثير للاهتمام أن الدراسة بحثت أيضًا في كيفية تأثير المساواة بين الجنسين في الحب. وأفاد المشاركون من البلدان ذات المساواة الأعلى بين الجنسين بأنهم يقعون في الحب بشكل أقل، ويُظهرون التزامًا أقل، ويكونون أقل هوسًا بشركائهم. ويشير هذا إلى أن المعايير الاجتماعية، فضلاً عن الضغوط التطورية، تؤدي دوراً في تشكيل المشاعر الرومانسية.ويعد هذا البحث الأول من نوعه الذي يدرس الاختلافات في كيفية تجربة الرجال والنساء للحب الرومانسي عبر مختلف الثقافات. ويأمل الباحثون أن تساعد هذه الدراسة الناس على فهم تعقيدات العلاقات الرومانسية والدور الذي يؤديه الثقافة والمجتمع بشكل أفضل. (ارم نيوز)