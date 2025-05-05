Advertisement

منوعات

جريمة مروعة.. طفلة تتعرض لاعتداء وحشي تحت تهديد السلاح

Lebanon 24
05-05-2025 | 03:27
A-
A+
Doc-P-1355943-638820380165064418.jpg
Doc-P-1355943-638820380165064418.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
هزت واقعة مأسوية جديدة الرأي العام في مصر حيث تعرضت الطفلة مريم البالغة من العمر 9 سنوات لاعتداء جنسي بشع في إحدى قرى محافظة المنوفية شمالي القاهرة.
Advertisement
 
وجاءت واقعة الاعتداء الجنسي على الطفل مريم التي لم تتجاوز التاسعة من عمرها والتي أثارت غضبا عارما على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أيام قليلة من الحكم الرادع في قضية الطفل ياسين، مما زاد من حدة الاستياء الشعبي وطالب النشطاء بحماية أفضل للأطفال.

وفقا للتفاصيل التي نشرها النائب محمود بدر عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر تعرضت مريم للاعتداء على يد حارس أمن يبلغ من العمر 45 عاما يعمل في وحدة صحية تحت الإنشاء بقريتها، والذي استغل علاقته بمريم كصديقة لطفلتيه وهددها بالسلاح الأبيض والناري لمنعها من البوح بما يحدث واستمر في جريمته لمدة عشرة أيام.
 
واكتشفت الواقعة عندما أرسل المتهم طفلتيه لإحضار مريم للعب لكنها انهارت بالبكاء وكشفت لوالديها عن الاعتداءات التي تعرضت لها، وأكد تقرير طبي أولي من مستشفى شبين القناطر العام فقدان الطفلة لعذريتها وتم تحويلها إلى الطب الشرعي لإجراء مزيد من الفحوصات.

وألقت قوات الأمن بمحافظة المنوفية القبض على المتهم والذي يعمل حارس لدى شركة انشاءات تعمل في أعمال إنشاء الوحدة الصحية ف القرية التي شهدت وقوع جريمة الاعتداء على الطفلة وذلك قبل هروبه بعد إثارة اكتشاف الواقعة وتقديم أسرة الطفلة بلاغ رسمي للجهات الأمنية، والتي قررت إحالته إلي النيابة.

وقررت نيابة شبين القناطر حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم التجديد له 15 يوما مع طلب تحريات نهائية حول الواقعة، فيما أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #حق_مريم، مطالبين بالقصاص العادل ومحاكمة عاجلة للجاني، على غرار ما حدث في قضية الطفل ياسين. (روسيا اليوم)

مواضيع ذات صلة
الجهاد الإسلامي: الاعتداء الوحشي على الصحفيين يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكا صارخا للمواثيق الدولية
lebanon 24
05/05/2025 12:36:24 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة مروعة في مصر.. مقتل طفلة على يد شقيقها
lebanon 24
05/05/2025 12:36:24 Lebanon 24 Lebanon 24
في القلمون.. سرقوه تحت تهديد السلاح
lebanon 24
05/05/2025 12:36:24 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة مروّعة تهز الجنوب.. قتل طفلاً و "قطع الجثة"!
lebanon 24
05/05/2025 12:36:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:46 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:45 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:23 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:49 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:09 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
04:17 | 2025-05-05
00:29 | 2025-05-05
00:00 | 2025-05-05
23:18 | 2025-05-04
23:00 | 2025-05-04
16:09 | 2025-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24