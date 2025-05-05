جريمة مروعة.. طفلة تتعرض لاعتداء وحشي تحت تهديد السلاح

هزت واقعة مأسوية جديدة الرأي العام في مصر حيث تعرضت الطفلة مريم البالغة من العمر 9 سنوات لاعتداء جنسي بشع في إحدى قرى محافظة المنوفية شمالي .

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وجاءت واقعة الاعتداء الجنسي على الطفل مريم التي لم تتجاوز التاسعة من عمرها والتي أثارت غضبا عارما على ، بعد أيام قليلة من الحكم الرادع في قضية الطفل ياسين، مما زاد من حدة الاستياء الشعبي وطالب النشطاء بحماية أفضل للأطفال.



وفقا للتفاصيل التي نشرها النائب النواب عن دائرة شبين القناطر تعرضت مريم للاعتداء على يد حارس أمن يبلغ من العمر 45 عاما يعمل في وحدة صحية تحت الإنشاء بقريتها، والذي استغل علاقته بمريم كصديقة لطفلتيه وهددها بالسلاح الأبيض والناري لمنعها من البوح بما يحدث واستمر في جريمته لمدة عشرة أيام.

واكتشفت الواقعة عندما أرسل المتهم طفلتيه لإحضار مريم للعب لكنها انهارت بالبكاء وكشفت لوالديها عن الاعتداءات التي تعرضت لها، وأكد تقرير طبي أولي من مستشفى شبين القناطر العام فقدان الطفلة لعذريتها وتم تحويلها إلى لإجراء مزيد من الفحوصات.



وألقت بمحافظة المنوفية القبض على المتهم والذي يعمل حارس لدى شركة انشاءات تعمل في أعمال إنشاء الوحدة الصحية ف القرية التي شهدت وقوع جريمة الاعتداء على الطفلة وذلك قبل هروبه بعد إثارة اكتشاف الواقعة وتقديم أسرة الطفلة بلاغ رسمي للجهات الأمنية، والتي قررت إحالته إلي .



وقررت نيابة شبين القناطر حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم التجديد له 15 يوما مع طلب تحريات نهائية حول الواقعة، فيما أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #حق_مريم، مطالبين بالقصاص العادل ومحاكمة عاجلة للجاني، على غرار ما حدث في قضية الطفل ياسين. (روسيا اليوم)