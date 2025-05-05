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منوعات
قتل طفلته بطريقة مروعة بسبب خلاف مع طليقته!
Lebanon 24
05-05-2025
|
07:35
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أقدم أب يمني على قتل طفلته بطريقة مروعة، نتيجة خلافات أسرية مع طليقته، بمحافظة أبين، جنوبي البلاد.
وقالت مصادر محلية لـ"إرم نيوز"، إن الأب الثلاثيني رمى حجرا كبيرا على رأس ابنته البالغة من العمر 9 أعوام، إثر تصاعد خلافاته مع زوجته التي انفصل عنها مؤخرا، بمديرية لودر، شمالي محافظة أبين.
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وبحسب المصادر فإن الطفلة فارقت الحياة على الفور، بعد انفصال جزء كبير من رأسها، في البشعة، التي أحدثت صدمة في أوساط
المجتمع المحلي
بمديرية لودر.
بدورها، أعلنت
الأجهزة الأمنية
بمحافظة أبين، مساء أمس، ضبط الأب الجاني وإيداعه السجن ، لاستكمال إجراءات التحقيق، وإحالة ملفه إلى الجهات القضائية المختصة.
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