Advertisement

منوعات

قتل طفلته بطريقة مروعة بسبب خلاف مع طليقته!

Lebanon 24
05-05-2025 | 07:35
A-
A+
Doc-P-1356071-638820525965610243.jpg
Doc-P-1356071-638820525965610243.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أقدم أب يمني على قتل طفلته بطريقة مروعة، نتيجة خلافات أسرية مع طليقته، بمحافظة أبين، جنوبي البلاد.

وقالت مصادر محلية لـ"إرم نيوز"، إن الأب الثلاثيني رمى حجرا كبيرا على رأس ابنته البالغة من العمر 9 أعوام، إثر تصاعد خلافاته مع زوجته التي انفصل عنها مؤخرا، بمديرية لودر، شمالي محافظة أبين.
Advertisement

وبحسب المصادر فإن الطفلة فارقت الحياة على الفور، بعد انفصال جزء كبير من رأسها، في البشعة، التي أحدثت صدمة في أوساط المجتمع المحلي بمديرية لودر.

 بدورها، أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة أبين، مساء أمس، ضبط الأب الجاني وإيداعه السجن ، لاستكمال إجراءات التحقيق، وإحالة ملفه إلى الجهات القضائية المختصة.
مواضيع ذات صلة
جريمة مروعة في مصر.. قتل زوجته لهذا السبب
lebanon 24
05/05/2025 16:33:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب خلافات مالية.. جريمة قتل في مصر
lebanon 24
05/05/2025 16:33:45 Lebanon 24 Lebanon 24
في منطقة الذوق.. "أنطوان" قُتل بطريقة مروّعة إثر كمين مدبّر
lebanon 24
05/05/2025 16:33:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بطريقة مروّعة... أمّ قتلت إبنتها المعلمة!
lebanon 24
05/05/2025 16:33:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:46 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:45 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:33 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:23 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:49 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:20 | 2025-05-05
07:33 | 2025-05-05
04:17 | 2025-05-05
03:27 | 2025-05-05
00:29 | 2025-05-05
00:00 | 2025-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24