السجن 3 سنوات لبائع ملابس تعدى على طالبة فى مصر

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(اليوم السابع)

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم " ك.س.م" بالسجن لمدة 3 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتعدى على طالبة في الطريق العام.تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 4157 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة باب شرقي عندما تلقت بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة باب شرقى، يفيد ببلاغ بقيام المتهم بالتعدى على المجنى عليها فى الطريق العام.تبين من التحقيقات ، أنه حال سير المجني عليها " م.ع.ق" طالبة، بالطريق العام، استطاعت يد المتهم " ك.س.م" بائع ملابس بملامسة مناطق بجسدها ، فاستغاثت بالأهالي وتمكنوا من ضبطه واتضح قصد المتهم من ارتكاب تلك الواقعة، هو هتك عرضها، وتوصلت تحريات المباحث، الي صحة الواقعة بقيام المتهم بارتكابها في الطريق العام وتحرر محضر بالواقعة، وتولت التحقيق التى قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.