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تعويض بملايين الدولارات لرجل أُصيب بسبب عطل في سيارته

Lebanon 24
06-05-2025 | 08:00
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قضت هيئة محلفين في ولاية فلوريدا الأميركية، بمنح تعويض مالي قدره 3 ملايين دولار لرجل يدعى خوسيه هيرنانديز، إثر تعرضه لإصابة خطيرة بسبب خلل في وسادة هوائية من إنتاج شركة "تاكاتا" اليابانية، وذلك في حادث سير وقع عام 2020 بمدينة ميامي.
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وبحسب وثائق المحكمة، فإن الحادث وقع عندما كان هيرنانديز يقود سيارته من طراز "هوندا سيفيك 2005"، وتعرض لاصطدام من سيارة أخرى أثناء محاولته الانعطاف يساراً. وعلى الرغم من أن نوع الحادث لم يكن يفترض أن يؤدي لإصابات خطيرة، إلا أن مضخة الوسادة الهوائية انفجرت بطريقة غير سليمة، مما أدى إلى انطلاق شظية معدنية بطول عدة بوصات اخترقت ذراعه اليمنى وتسببت له بإصابة بالغة.
 
هيرنانديز رفع دعوى قضائية عام 2022 ضد "صندوق تعويضات دعاوى وسائد تاكاتا الهوائية"، وهو كيان أنشئ في إطار عملية إفلاس الشركة بعد فضيحة العيوب الصناعية الكبرى التي هزت صناعة السيارات.

وتعد وسائد تاكاتا الهوائية واحدة من أكبر حالات الاستدعاء في تاريخ صناعة السيارات، إذ تم ربطها بما لا يقل عن 28 حالة وفاة في الولايات المتحدة وأكثر من 36 حالة وفاة عالمياً، إلى جانب إصابة أكثر من 400 شخص في أميركا وحدها، بحسب هيئات تنظيمية.

وبدأت عمليات الاستدعاء الواسعة لهذه الوسائد عام 2013، بعدما تبين أن المادة الكيميائية المستخدمة لتفعيل الوسادة، وهي نترات الأمونيوم، قد تتحلل بمرور الوقت نتيجة الحرارة والرطوبة، مما يؤدي إلى انفجار المضخة بقوة مفرطة وانطلاق شظايا معدنية داخل المركبة.

الحكم الصادر لصالح هيرنانديز، يأتي في إطار جهود مستمرة لضمان تعويض الضحايا الذين تضرروا من هذا الخلل المصنعي، والذي تسبب في أزمة عالمية وأدى إلى إفلاس الشركة اليابانية.
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