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جريمة مروّعة.. العثور على رجل دين مقتولا داخل منزله

Lebanon 24
06-05-2025 | 13:29
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تعيش ولاية أريزونا حالة من الصدمة والحزن بعد العثور على القس ويليام شونمان، البالغ من العمر 76 عامًا، مقتولًا في منزله بمنطقة نيو ريفر، في حادثة لا تزال تفاصيلها غامضة ومثيرة للقلق. شونمان، الذي كان يُعرف بمحبة الناس له وتفانيه في خدمته الدينية والاجتماعية، وجد ميتًا، دون الكشف عن الكثير من التفاصيل.
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وبحسب بيان مكتب عمدة مقاطعة ماريكوبا، فقد عُثر على جثة القس يوم 28 نيسان الماضي، وتبيّن لاحقًا من خلال مكتب الطب الشرعي أن وفاته كانت نتيجة جريمة قتل، رغم أن بعض الأدلة تشير إلى احتمال أن تكون غير متعمدة. ولم يتم الإعلان عن سبب الوفاة بشكل علني، ما يزيد من الغموض المحيط بالقضية.

ووفقًا لما أوردته قناة "فوكس 10"، نقلاً عن مصادر لم تُسمها، فقد وُجدت الجثة في وضعية غير عادية، إذ كان شونمان ممددًا على الأرض ويداه مثبّتتان على الحائط، لكن مكتب الشريف رفض تأكيد هذه المعلومة أو نفيها، مشددًا على خصوصية التحقيق و"الظروف الاستثنائية" المحيطة بالجريمة. (people)
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