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قبل أيام من موعد تخرّجها.. قام بقتلها

Lebanon 24
06-05-2025 | 23:00
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وُجهت تهمة القتل إلى رجل في ولاية تكساس الأميركية على خلفية مقتل طالبة التمريض البريطانية إليزابيث أودونسي، التي لقيت مصرعها طعنًا قبل أيام فقط من موعد تخرجها.
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وأعلنت شرطة هيوستن أن أودونسي، البالغة من العمر 23 عامًا والمعروفة باسم "تامي"، عُثر عليها مقتولة داخل مطبخ منزل في شارع جوفورث، وهي مصابة بعدة 

وتم توقيف تشيستر لامار جرانت، البالغ من العمر 40 عامًا، بعد العثور عليه داخل المنزل مصابًا بطعنة واحدة على الأقل، وقد نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة قبل أن يُوجه إليه لاحقًا الاتهام رسمياً في محكمة مقاطعة هاريس.

وبحسب الشرطة، فقد تم استدعاء الضباط إلى العقار يوم 26 نيسان لإجراء فحص للاطمئنان على السكان، وبعد عدم تلقي أي استجابة عند الطرق، لاحظوا آثار دماء في الفناء الخلفي، ليعثروا داخل المنزل على جثة أودونسي، إلى جانب الرجل المصاب.

وتصدر الحادث عناوين الصحف البريطانية والأميركية، لا سيما بعد الكشف عن أن أودونسي كانت نشطة على تطبيق "تيك توك" حيث اشتهرت باسم "تامي دولارز"، وحققت أكثر من 45 ألف متابع.

وقد أُطلقت حملة تبرعات عبر الإنترنت لإعادة جثمانها إلى المملكة المتحدة، ونجحت في جمع أكثر من 65 ألف جنيه إسترليني. وطلب منظمو الحملة الدعم من الجمهور "لمنح تامي وداعًا سلميًا يليق بها". (bbc)
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