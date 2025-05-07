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بالفيديو.. شاهدوا لحظة بدء ثوران بركان

Lebanon 24
07-05-2025 | 02:34
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب، يكشف لحظة ثوران أحد البراكين في أندونيسيا، وبالرغم من شدته القوية التي بدت وكأنها تشبه الإنفجار الصاروخي القوي لكن استمر المصورون بمتابعة ثورة البركان في أقرب نقطه له.
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