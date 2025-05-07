بالفيديو.. شاهدوا لحظة بدء ثوران بركان

🌋لحظة بدء ثوران "دوكونو" في أندونيسيا



تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب، يكشف لحظة ثوران أحد البراكين في أندونيسيا، وبالرغم من شدته القوية التي بدأت وكأنها إنفجار صاروخي قوي لكن المصورين كانوا يتابعون ثورة اليركان في أقرب نقطه له pic.twitter.com/9YLiVscPZ6