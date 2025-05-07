طريق معبّدة قبل 6 أشهر.. كادت أن تبتلع سائقا

Advertisement

وقال السائق رانجيتباي، الذي نجا من الحادث: "كنت أقود كالمعتاد، وفجأة انهارت الأرض تحت عجلاتي. ارتطم رأسي بالزجاج وبدأت أنزف". ورغم إصاباته في الوجه، تمكن من مغادرة العربة بنفسه قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.تزامن الحادث مع أحوال جوية قاسية ضربت ولاية غوجارات، حيث تسببت العواصف الرعدية والأمطار في مقتل 14 شخصًا واقتلاع عشرات الأشجار، إضافة إلى أضرار لحقت بالمركبات والبنية التحتية. (news18)