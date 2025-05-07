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طريق معبّدة قبل 6 أشهر.. كادت أن تبتلع سائقا

Lebanon 24
07-05-2025 | 03:17
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انهار جزء من طريق رئيسي حديث الإنشاء في مدينة أحمد آباد الهندية يوم الاثنين، ما كاد أن يودي بحياة سائق عربة ريكشا بعدما ابتلعت حفرة مفاجئة مقدمة مركبته. الحادث وقع على طريق ماكاربا، الذي جرى توسيعه إلى ستة مسارات قبل ستة أشهر فقط، ما أثار موجة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي حول جودة البنية التحتية.
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وقال السائق رانجيتباي، الذي نجا من الحادث: "كنت أقود كالمعتاد، وفجأة انهارت الأرض تحت عجلاتي. ارتطم رأسي بالزجاج وبدأت أنزف". ورغم إصاباته في الوجه، تمكن من مغادرة العربة بنفسه قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تزامن الحادث مع أحوال جوية قاسية ضربت ولاية غوجارات، حيث تسببت العواصف الرعدية والأمطار في مقتل 14 شخصًا واقتلاع عشرات الأشجار، إضافة إلى أضرار لحقت بالمركبات والبنية التحتية. (news18)

 
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