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32 مؤثرًا على مواقع التواصل كادوا أن يلقوا حتفهم (صورة)

Lebanon 24
07-05-2025 | 04:27
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تعرّض يخت فاخر بطول 63 قدمًا، كان يقلّ 32 شخصًا معظمهم من مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي، للغرق جزئيًا قبالة سواحل ميامي بالقرب من جزيرة مونومنت في خليج بيسكاين، السبت الماضي.
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وأكدت قوات خفر السواحل الأميركية أن جميع من كانوا على متن اليخت تم إنقاذهم دون إصابات، واستخدمت فرق الإنقاذ وسائد هوائية لإبقاء القارب طافيًا حتى وصول شركة مختصة لسحبه.

انتشرت مقاطع فيديو للحادث على الإنترنت، ظهر فيها بعض الركاب وهم يتعاملون مع الموقف بسخرية، مشبّهين الموقف بغرق "تيتانيك". (nbc)
يخت لامبورغيني بطول 63 قدمًا يغرق في <a class='entities-links' href='/entity/48306/ميامي-بيتش/ar/1?utm_term=PublicFigures-ميامي-بيتش&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-ميامي-بيتش&id=533492&catid=0&pagetype=PublicFigures'>ميامي بيتش</a>
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