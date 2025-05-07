32 مؤثرًا على مواقع التواصل كادوا أن يلقوا حتفهم (صورة)

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تعرّض يخت فاخر بطول 63 قدمًا، كان يقلّ 32 شخصًا معظمهم من مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي، للغرق جزئيًا قبالة سواحل ميامي بالقرب من مونومنت في خليج بيسكاين، السبت الماضي.وأكدت قوات الأميركية أن جميع من كانوا على متن اليخت تم إنقاذهم دون إصابات، واستخدمت فرق الإنقاذ وسائد هوائية لإبقاء القارب طافيًا حتى وصول شركة مختصة لسحبه.انتشرت مقاطع فيديو للحادث على الإنترنت، ظهر فيها بعض الركاب وهم يتعاملون مع الموقف بسخرية، مشبّهين الموقف بغرق " ". (nbc)