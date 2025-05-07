بالفيديو... أسماك تتطاير في السماء!

📹🐟 إعصار يقذف الأسماك إلى السماء في غوادلوب



في مشهد غريب ونادر، تطايرت أسماك بحرية في الهواء بعدما اجتاح إعصار ساحل "باي ماهو" في غوادلوب.



🟠الظاهرة رُصدت من قبل السكان الذين وثقوا اللحظة بكاميراتهم، حيث شوهدت الأسماك تُرفع من البحر وتُقذف في السماء بفعل قوة الرياح… pic.twitter.com/4zcoLrGhTk