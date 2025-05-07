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بالفيديو... أسماك تتطاير في السماء!

Lebanon 24
07-05-2025 | 06:42
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأسماك تتطاير في الهواء بعدما اجتاح إعصار ساحل باي ماهو في غوادلوب.
ووثق السكان المحليون هذا المشهد المذهل بكاميراتهم، حيث شوهدت الأسماك تتطاير في الهواء بفعل قوة الرياح الدوامية العاتية التي رافقت الإعصار، وتسببت في رفع الأسماك من البحر وقذفها إلى السماء. (سبوتنيك)
 
 
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