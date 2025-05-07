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سرقوا 5000 نملة... وهذه عقوبتهم!

Lebanon 24
07-05-2025 | 08:02
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أفادت صحيفة "Independent" أن محكمة كينية أصدرت قرارها بالحكم على سارقي 5000 نملة كينية بأقصى عقوبة.
 
 
وبحسب الصحيفة، بإمكان السارقين الاختيار بين غرامة قدرها 7700 دولار أو السجن لمدة عام. (روسيا اليوم)
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