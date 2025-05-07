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قامت السلطات بإلقاء القبض على رجل مسنّ يبلغ من العمر 67 عاماً، لتورطه في قتل والده البالغ من العمر 95 عاماً.وأفادت صحيفة "إيكاتيميريني" اليونانية أن الدافع وراء ارتكاب الجريمة لا يزال غير واضح، فيما أشارت تقارير إلى أن الأب الكبير في السنّ كان يعاني من بعض المشاكل الصحية، ومن بينها الخرف. (ارم نيوز)