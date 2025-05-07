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منوعات
قتل صديقه عن طريق الخطأ.. وهذه التفاصيل
Lebanon 24
07-05-2025
|
12:00
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صرحت نيابة
البرلس
بمحافظة
كفر الشيخ
في مصر، بدفن جثمان الطالب أدهم
حلمي
أنيس السيد
عبد الهادي
الطالب بالمرحلة الإعدادية، عقب قيام مفتش الصحة بتشريح الجثمان داخل مشرحة مستشفي كفر الشيخ العام.
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كانت جهات التحقيق بمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، قد قررت في وقت سابق نقل جثمان الطالب من مشرحة مستشفى بلطيم النموذجي، إلى مشرحة كفر الشيخ العام، لإجراء الصفة التشريحية علي الجثمان لبيان ما به من إصابات، وما إذا كان قد تسببت إصابته في وفاته.
واستفبلت مستشفى بلطيم النموذجي الطفل أدهم حلمى 12 سن، مقيم بدائرة المركز، مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وبسؤال والده لمركز شرطة البرلس اتهم (3 طلاب– مقيمين بدائرة المركز) بالتعدي على نجله بالضرب محدثين ما به من إصابات.
وتم تحديد وضبط المشكو في حقهم، وبسؤالهم قرروا أنه خلال تواجدهم بمنزل أحدهم في عدم تواجد أهليته أحضر سلاحا ناريا "طبنجة" مُعدلة غير مرخصة خاصة بوالده مالك مكتب مقاولات وحال عبثه بها خرجت منها طلقة عن طريق الخطأ فأحدثت إصابة صديقه المشار إليه فقام عقب ذلك بسحبه والخروج به من المنزل لطلب المساعدة، حيث تم ضبط والد المذكور والسلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته قرر بحيازته للسلاح الناري غير المرخص وأن الواقعة حدثت دون علمه.
وقررت
النيابة
حبس والد الطفل مالك مكتب المقاولات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإيداع الأطفال الـ3
دار الرعاية
، لمدة أسبوع.
(اليوم السابع)
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