وفاة شخص صدمه قطار بمصر

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لقى شخص مصرعه، اليوم، بعد أن صدمه قطار أمام مزلقان قرية بني حدير ، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى.تلقت بمديرية أمن بنى ، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بمصرع شخص صدمه قطار أمام مزلقان قرية بني حدير التابعة لمركز الواسطى، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف .ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف "محمود.م.ع" 27 سنة، جثة هامدة، وتم إيداع الجثمان مشرحة الواسطى المركزى تحت إشراف جهات التحقيق. (اليوم السابع)