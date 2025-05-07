Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
07-05-2025 | 23:11
A-
A+
Doc-P-1357303-638822815912838239.jpg
Doc-P-1357303-638822815912838239.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
الحمل
تتمتع بطاقة قوية وثقة تجعل الآخرين يتجهون إليك لطلب المساعدة. لا تتردد في دعم من يحتاجك، فالفرص ستعود إليك مضاعفة حين تكون في أمسّ الحاجة لها.
الثور
قد لا تسير الأمور كما خططت لها، مما يولّد بعض الإحباط. حاول ألا تلوم من حولك، بل راجع توقعاتك وكن واقعيًا أكثر في نظرتك للأشياء.
Advertisement
الجوزاء
أنت في قمة نشاطك الذهني والجسدي، فاستثمر هذا الزخم في دفع مشروعاتك للأمام. لا تكتفِ بما أنجزته سابقًا، فالوقت مناسب لاتخاذ قرارات حاسمة.
السرطان
تفتح أمامك الأبواب لفرص مهنية جديدة، لكن احذر من الغرور. ثق بمن حولك وناقش خططك معهم، فملاحظاتهم قد تحميك من الوقوع في الأخطاء.
الأسد
تشعّ بالحيوية والتوازن، مما يجعل الآخرين يثقون بك ويلجأون إليك للدعم. لا تتردد في مدّ يد العون، فقد تعود إليك أضعافًا مضاعفة لاحقًا.
العذراء
تشعر بالانسجام في جميع نواحي حياتك، وتنعكس طاقتك الإيجابية على من حولك. استغل هذا التوازن في التحضير لفترات أكثر صعوبة، فالسكون لا يدوم طويلًا.
الميزان
تتألق بروح الفريق وتضع مصلحة الجماعة فوق كل اعتبار. اليوم مناسب لحل الخلافات العائلية أو المهنية، فمبادرتك ستكون موضع تقدير.
العقرب
تشعر برغبة جامحة في خوض مغامرة جديدة أو اكتشاف شيء مميز. لا تقاوم هذه الرغبة، فالانفتاح على تجارب جديدة قد يجدد روحك ويمنحك دفعة قوية.
القوس
قد تواجه موقفًا غير متوقع، لكن لا تتسرع في الحكم عليه. في بعض الأحيان، تأتي أفضل المفاجآت من حيث لا نتوقع، فكن مستعدًا للتعامل مع التغيير بروح إيجابية.
الجدي
تشعر وكأن الأمور تسير بعكس ما ترغب، لكن الصبر والمثابرة هما مفتاح تجاوز هذه المرحلة. قد تحمل النتائج لاحقًا مفاجآت إيجابية رغم البدايات المتعثرة.
الدلو
تسير الأمور بسلاسة مدهشة اليوم، فاستغل هذه اللحظات لإنجاز المهام المؤجلة، وقضاء وقت ممتع مع الأحبة. فالراحة والاتصال الاجتماعي يعززان صفاءك الذهني.
الحوت
تمر بحالة من التوتر والانفعال، خاصة عندما تخالفك الآراء. حاول أن تكون أكثر هدوءًا ووجه طاقتك نحو ما هو مفيد وبنّاء بدلًا من الدخول في صراعات.
مواضيع ذات صلة
برجك اليوم
lebanon 24
08/05/2025 08:59:55 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
08/05/2025 08:59:55 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
08/05/2025 08:59:55 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
08/05/2025 08:59:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:38 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:38 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
01:00 | 2025-05-08
23:09 | 2025-05-07
15:00 | 2025-05-07
12:00 | 2025-05-07
09:37 | 2025-05-07
08:02 | 2025-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24