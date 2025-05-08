جملة "سامة" واحدة قد تنهي علاقتك العاطفية إلى الأبد.. ما هي؟

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من خلال تحليل أنماط التواصل بين الأزواج، كشف الخبراء أن بعض الكلمات، وإن بدت عابرة، قد تحمل أثرا نفسيا عميقا يُعجّل بانهيار العلاقة، خاصة حين تُستخدم أثناء الشجارات أو لحظات التوتر.وبهذا الصدد، حذّر عالم النفس الأميركي الدكتور مارك ، من عبارة وصفها بأنها "الأكثر سمّية" على الإطلاق، قائلا إنها كفيلة بتدمير العلاقة إلى الأبد إن نُطقت، حتى لو عن غير قصد.وتقول العبارة: "لماذا لا يمكنك أن تكون أكثر شبها بـ(فلان)؟".وأوضح ترافرز، في مقال نشرته شبكة CNBC، أن هذه المقارنة، سواء كانت مع شريك سابق أو صديق أو أحد الوالدين أو حتى نسخة سابقة من الشريك نفسه، تحمل رسالة ضمنية خطيرة تقول: "أنت لا تكفي، وشخص آخر قد يكون أفضل منك".