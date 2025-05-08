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في سماء مدينة أميركية.. حلقة سوداء غامضة تثير القلق (فيديو)

Lebanon 24
08-05-2025 | 05:50
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أثار ظهور حلقة سوداء ضخمة في سماء بلدة بونر سبرينغز بولاية كانساس الأميركية ذهول السكان، رصدها أحد المواطنين أثناء قيادته دراجته النارية.

وقال فرانكي كامرين، الذي التقط فيديو للحلقة، إنه توقف فور رؤيته للظاهرة غير المألوفة، مؤكدا أنه لم يشاهد شيئا مماثلا طوال حياته التي قاربت الخمسين عاما.
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وأظهرت اللقطات حلقة دائرية شديدة السواد يحيط بها دخان متحرك، فيما بدا أن مادة سوداء تتساقط من مركزها.  

وبعد انتشار الفيديو على نطاق واسع، قدم خبراء الأرصاد في مركز "فوكس فوركاست" تفسيرا علميا للحادثة، مشيرين إلى أن الحلقة الغريبة نتجت على الأرجح عن انفجار معين، مما تسبب في تشكل دوامة هواء سريعة حبست الدخان في شكل حلقي يشبه سحابة عيش الغراب.  

ولفت كامرين إلى أن سكان بلدة تونغانوكسي المجاورة قد شاهدوا حلقات مماثلة، لكن بأحجام أصغر، قبل يوم من رصده للحلقة الكبيرة.



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