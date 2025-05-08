"رجل مشؤوم"... زوجته الأولى انتحرت ثم حبيبته وهذا ما حصل معه!

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انتحرت امرأة مرتبطة بمواطن ، بعد نحو 8 أشهر من انتحار زوجته، لكن هذه المرة اختار الرجل المصير ذاته في حادثة غامضة الدوافع.وعثرت الشرطة على امرأة أجنبية ورجل مشنوقين على شجرة توت في منزل ببلدة "بيرغاما" في ولاية إزمير غربي .وقالت وسائل إعلام محلية، إن الرجل هو المواطن مراد باتشالي (45 عاماً)، والذي انتحرت زوجته قبل نحو 8 أشهر ذاته.وبعد وفاة زوجته (غولسوم) انتحاراً، ارتبط مراد بامرأة أجنبية، قبل أن تقدم هي الأخرى على الانتحار شنقاً.وتحقق الشرطة لمعرفة ملابسات الحادثة ودوافع الانتحار وما إذا تم بشكل متزامن، أم بدأ بانتحار أحد الضحيتين ولحاق الآخر به.وكانت قد انتحرت شنقاً أيضاً في أيلول الماضي، لكن بتعليق نفسها في سقف المنزل وليس عبر شجرة كما فعل زوجها وحبيبته.ولم يتضح بعد مصير الطفلين اللذين انتحرت والدتهما سابقاً قبل لحاق والدهما بها أيضاً، وظلا وحيدين الآن.وأثارت الحادثة ردود فعل واسعة بين ، بسبب انتحار ثلاثة أشخاص في المنزل ذاته، وبينهما امرأتان ارتبطتا بالشخص ذاته، والذي انتحر بدوره.