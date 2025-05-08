Advertisement

منوعات

"رجل مشؤوم"... زوجته الأولى انتحرت ثم حبيبته وهذا ما حصل معه!

Lebanon 24
08-05-2025 | 09:50
A-
A+
Doc-P-1357568-638823201469042755.jpg
Doc-P-1357568-638823201469042755.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انتحرت امرأة مرتبطة بمواطن تركي، بعد نحو 8 أشهر من انتحار زوجته، لكن هذه المرة اختار الرجل المصير ذاته في حادثة غامضة الدوافع.
Advertisement

وعثرت الشرطة على امرأة أجنبية ورجل مشنوقين على شجرة توت في منزل ببلدة "بيرغاما" في ولاية إزمير غربي تركيا.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الرجل هو المواطن التركي مراد باتشالي (45 عاماً)، والذي انتحرت زوجته قبل نحو 8 أشهر في المنزل ذاته.

وبعد وفاة زوجته التركية (غولسوم) انتحاراً، ارتبط مراد بامرأة أجنبية، قبل أن تقدم هي الأخرى على الانتحار شنقاً.

وتحقق الشرطة لمعرفة ملابسات الحادثة ودوافع الانتحار وما إذا تم بشكل متزامن، أم بدأ بانتحار أحد الضحيتين ولحاق الآخر به.

وكانت الزوجة الأولى قد انتحرت شنقاً أيضاً في أيلول الماضي، لكن بتعليق نفسها في سقف المنزل وليس عبر شجرة كما فعل زوجها وحبيبته.

ولم يتضح بعد مصير الطفلين اللذين انتحرت والدتهما سابقاً قبل لحاق والدهما بها أيضاً، وظلا وحيدين الآن.

وأثارت الحادثة ردود فعل واسعة بين الأتراك، بسبب انتحار ثلاثة أشخاص في المنزل ذاته، وبينهما امرأتان ارتبطتا بالشخص ذاته، والذي انتحر بدوره.
مواضيع ذات صلة
ببندقية صيد... رجل يقتل زوجته وابنته ثم ينتحر!
lebanon 24
08/05/2025 18:44:00 Lebanon 24 Lebanon 24
إنفصل عن زوجته بعد سنتين من الزواج.. فنان لبنانيّ يعيش قصّة حبّ جديدة وهذا ما قاله عن حبيبته
lebanon 24
08/05/2025 18:44:00 Lebanon 24 Lebanon 24
ياسمين عبد العزيز تعود لتصوير "زوجة رجل مش مهم"
lebanon 24
08/05/2025 18:44:00 Lebanon 24 Lebanon 24
زوجته الأولى تُوفيت بـ"كورونا".. فنان لبنانيّ يتحدّث عن زواجه للمرّة الثانيّة: "بحبها لمرتي كتير"
lebanon 24
08/05/2025 18:44:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:44 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:38 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:41 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:48 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
11:17 | 2025-05-08
05:50 | 2025-05-08
05:00 | 2025-05-08
03:05 | 2025-05-08
03:00 | 2025-05-08
01:00 | 2025-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24