"سيقتلني".. آخر رسالة لإمرأة أميركية قبل أن يتم قتلها

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أُدين فريدريك ويجينغتون ، من ولاية فرجينيا، هذا الشهر بجريمة قتل زوجته إلسي ويجينغتون، بعد أكثر من عام على الإبلاغ عن اختفائها والعثور على رفاتها مدفونة داخل ممتلكاته.وأكد مكتب عمدة مقاطعة أمهرست، في بيان صدر في 2 أيار، أن المحكمة وجدت ويجينغتون مذنبًا بتهمة القتل من الدرجة الأولى، إلى جانب استخدام سلاح ناري خلال ارتكاب الجريمة. وقد عُثر على بقايا الزوجة في 14 آب 2024، بعد عملية تفتيش لعقار يملكه الزوجان، وذلك عقب أكثر من عام على اختفائها المُبلغ عنه في 26 حزيران 2023.وبحسب العائلة، فإن الرفات كانت مدفونة تحت لوح خرساني في فناء المنزل، وهي معلومات لم تؤكدها السلطات بشكل رسمي، إلا أنها تتماشى مع نتائج التحقيق.وكانت إلسي، البالغة من العمر 45 عامًا، قد أعربت عن مخاوفها من زوجها قبل اختفائها، إذ أرسلت رسالة نصية لأختها بالتبني قالت فيها: "سيقتلني"، وكانت تخطط للانتقال إلى ماريلاند للإقامة مع شقيقتها، لكنها لم تصل أبدًا.وتشير وثائق المحكمة إلى أن إلسي كانت قد تقدمت بطلب الطلاق عام 2020، متهمة فريدريك بخيانتها مع زوجته السابقة باتريشيا ويجينغتون، إلا أن المحكمة رفضت الدعوى.وتواجه باتريشيا، التي عادت للعيش مع فريدريك في الفترة التي تزامنت مع اختفاء إلسي، اتهامات جنائية تتعلق بالقضية، تشمل عرقلة سير العدالة والتواطؤ بعد وقوع الجريمة. وتقول السلطات إنها أدلت بمعلومات كاذبة للمحققين بشأن مكان إلسي. وقد أُفرج عنها بكفالة في كانون الثاني 2025، لكن لم يتضح ما إذا كانت قد أقرت بالذنب أو وكلت محاميًا للدفاع عنها. (people)