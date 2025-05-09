تجاوز الإشارة الحمراء.. فتسبب بتدمير مقهى (صورة)

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وذكرت الإدارة، في بيان صحفي أوردته مجلة PEOPLE، أن الحادث وقع في حوالي الساعة 4:44 صباحًا، عندما انحرفت شاحنة شبه مقطورة عن الطريق واصطدمت بمبنى المقهى الواقع على طريق "كوست هايواي" شمال المدينة، مما ألحق أضرارًا كبيرة بالهيكل الخارجي.ووفق تحقيق أولي، فإن السائق تجاوز إشارة مرور حمراء بسبب حالة طبية طارئة قبل أن يفقد السيطرة على الشاحنة.وأظهرت صور من موقع الحادث دمارًا واضحًا في واجهة المبنى، فيما أفادت إدارة الإطفاء بأن عملية إنقاذ السائق تأخرت نتيجة وجود خطر كهربائي نشط. ورغم ذلك، تم إجلاء موظفي المقهى وعدد من المتواجدين في محيطه دون إصابات خطرة.وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تواصل السلطات تحقيقاتها لتحديد ملابسات الحادث بدقة. (people)