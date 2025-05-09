شعرت بالغثيان أثناء تناول العشاء وتوفت.. هذا ما حصل مع ابنة نائب أميركي

Advertisement

توفيت مولي ماكغفرن، ابنة النائب الأميركي عن ولاية ، بشكل مفاجئ في 23 نيسان بمدينة أسيزي ، عن عمر 23 عامًا، بعد أن شعرت بالغثيان أثناء تناول العشاء مع أصدقائها، بحسب ما أوردته صحيفة .وأقيمت جنازتها في 3 أيار في القديس برنارد بمدينة ووستر، وسط ماساتشوستس، وسط حضور حاشد من أفراد العائلة وأصدقاء الطفولة وزملاء الدراسة وشخصيات سياسية.مولي، التي كانت تدرس العلوم السياسية والحكومة في جامعة نورث إيسترن ببوسطن مع تركيز على الشؤون الدولية، شُخصت بمرض سرطان نادر بعيد بلوغها سن الثامنة عشرة. ومع ذلك، وصفها والداها بأنها عاشت السنوات الخمس الأخيرة من حياتها بأمل وإصرار، متنقلة بين عدة دول ومدن، من بينها وروما وواشنطن العاصمة.في تصريحات للصحيفة، قال والدها إنها كانت تؤمن بالمساواة وتساءلت منذ صغرها: "لماذا لا يمكن للنساء أن يصبحن كاردينالات؟"، مشيرًا إلى أن تعلقها بالبابا والمجتمعات المهمشة شكّل جزءًا كبيرًا من شخصيتها ومعتقداتها. (people)