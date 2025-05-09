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مختطفة أم عروس.. ما قصة الفتاة السورية ميرا؟

Lebanon 24
09-05-2025 | 11:54
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أحدثت قصة الفتاة السورية ميرا جلال ثابت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية.
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وانتشر فيديو في الساعات الماضية يظهر الفتاة المنحدرة من منطقة تلكلخ بريف حمص، عائدة إلى منزل ذويها بعد أيام من الغياب رفقة شاب آخر وبلباس غريب.

وبمجرد انتشار الفيديو، غلّب العديد من المتابعين رواية اختطافها من قبل الشاب وزواجه منها تحت التهديد.

وتزامن الحديث عن الاختطاف القسري مع انتشار تسجيل صوتي لوالد ميرا يروي فيه تفاصيل اختفاء ابنته، قائلا إنه أوصلها إلى المعهد الذي تدرس فيه لتقديم موادها الامتحانية، ودخلت للمعهد ولم تخرج منه.
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