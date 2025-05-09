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منوعات
أردني يطلق زوجته بسبب راغب علامة.. ما القصة؟
Lebanon 24
09-05-2025
|
16:00
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قرر رجل اردني الانفصال عن زوجته بعد أن شاهدها بين النساء اللاتي تجمعنَّ لاستقبال الفنان اللبناني
راغب علامة
خلال حفل له في
الأردن قبل
أيام.
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في التفاصيل، حضرت الزوجة لمطار
الملكة علياء
كي تشارك في استقبال المعجبين، وغالبيتهم من النساء، لعلامة من دون علم وموافقة زوجها، وفق وسائل إعلام محلية.
وأضافت أن المرأة خدعت زوجها أيضاً عندما زعمت أنها ستزور أهلها في يوم وصول علامة، قبل أن تتوجه للمطار ويشاهدها الزوج في مقطع فيديو من عدة مقاطع انتشرت للحظات استقبال علامة
في الأردن
.
واحدثت الحادثة ردود فعل واسعة في
مواقع التواصل الاجتماعي
، تعرضت فيها المرأة لانتقادات كثيرة بسبب خداعها لزوجها، ووجدت على
الجانب الآخر
عدداً أقل ممن تعاطفوا معها ودافعوا عنها.
ولم تتضح هوية الزوجين اللذين انتهت حياتهما الزوجية بسبب
راغب
علامة، وما إذا كان طلاقهما نهائياً ولا رجعة فيه.
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