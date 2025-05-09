أردني يطلق زوجته بسبب راغب علامة.. ما القصة؟

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في التفاصيل، حضرت الزوجة لمطار كي تشارك في استقبال المعجبين، وغالبيتهم من النساء، لعلامة من دون علم وموافقة زوجها، وفق وسائل إعلام محلية. قرر رجل اردني الانفصال عن زوجته بعد أن شاهدها بين النساء اللاتي تجمعنَّ لاستقبال الفنان اللبناني خلال حفل له في أيام.في التفاصيل، حضرت الزوجة لمطار كي تشارك في استقبال المعجبين، وغالبيتهم من النساء، لعلامة من دون علم وموافقة زوجها، وفق وسائل إعلام محلية.

وأضافت أن المرأة خدعت زوجها أيضاً عندما زعمت أنها ستزور أهلها في يوم وصول علامة، قبل أن تتوجه للمطار ويشاهدها الزوج في مقطع فيديو من عدة مقاطع انتشرت للحظات استقبال علامة .

واحدثت الحادثة ردود فعل واسعة في ، تعرضت فيها المرأة لانتقادات كثيرة بسبب خداعها لزوجها، ووجدت على عدداً أقل ممن تعاطفوا معها ودافعوا عنها.



ولم تتضح هوية الزوجين اللذين انتهت حياتهما الزوجية بسبب علامة، وما إذا كان طلاقهما نهائياً ولا رجعة فيه.