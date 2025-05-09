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الحملتفتتح اليوم فترة مناسبة، ويبشّرك هذا اليوم بتفاعلات مميزة تجعلك تلتقي أصدقاء جدداً وقدامى.الثوريُفقدك هذا اليوم الشعور بالاستقرار او الثقة وقد يستمر الأمر حتى آخر الشهر.الجوزاءتكثر الأفكار البنّاءة والجديدة وتعلنها على المسؤولين عنك بثقة كبيرة، فتنال موافقتهم وثقتهم الكاملة والدعم اللازم.السرطانيفتح لك الحظ غير باب واسع ويقدّم لك غير فرصة مناسبة لتحسين وضعك المهني والترقي بغية تولي المنصب الذي يليق بك.لا تتورّط في قضية معقدة وراجِع أوراقك ومستنداتك، وانتظر بعض ردود الفعل المتعلّقة بقضية مالية.مفاجأة اليوم وتكون النجم وتنجز عملاً أو تتوصّل إلى حل أو يطرأ أمر لمصلحتك ويصدر حكم ما يريحك.الميزانيوم جيّد يحمل آفاقًا هائلة ووعوداً وتطورات ممتازة ويتحدث عن سفر أو تحضير لجديد ناقشته ملياً مع أرباب العمل ونلت موافقتهم.يوم تمهيدي بين الماضي والمستقبل أو يمكن أن نسميّه جسراً للعبور إلى مرحلة أخرى تغير مجرى حياتك.محبّة الزملاء في العمل رصيد إضافي، وتؤسّس لعلاقة متينة يسودها الود والاحترام المتبادل.الجديقد تجد فرصة لترتيب شأن مالي أو مصرفي أو للتخفيف من عبء دين أو قسط ضاغط ملحّ.الدلوقد تمر بتجربة تتعرض فيها لحرج أو تتأرجح بين الإيجابية والسلبية، إلا أنك لا تلبث أن تشعر بتحسن الأحوال.قد تصطدم بخبر يخصّ زميلاً، كأن يكون مرتبطًا أو كأن يقرّر الرحيل من دون سبب. (السومرية)