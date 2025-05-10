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بسبب فنجان قهوة.. ما فعله هذا الرجل مروع (فيديو)

Lebanon 24
10-05-2025 | 04:00
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أوضحت وزارة الداخلية السورية تفاصيل جريمة وقعت في قرية جناتا القريبة من مدينة اللاذقية، بعد ورود بلاغ باختفاء سيدة تدعى امتثال (مواليد 1960) وابنها يحيى (مواليد 1998) في ظروف غامضة.
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وفور تلقي البلاغ، توجهت دوريات من الجهات الأمنية إلى منزل العائلة، حيث عُثر على آثار لعيارات نارية في غرف المنزل وعلى الدرج، ما عزز القناعة لدى المحققين بأن الجريمة ارتُكبت داخل المنزل.

وخلال التحقيقات الأولية، تبيّن وجود خلافات دائمة بين الزوجين، وهو ما دفع المحققين إلى استجواب الزوج المدعو صلاح (مواليد 1960).
 
 
 
 
 
غرفة نوم.. وبندقية
وبمواجهة الأدلة، اعترف الزوج بجريمته، حيث أفاد بأنه كان في المنزل صباح يوم الحادثة يرغب في شرب القهوة، وصعد إلى المطبخ ليُحضّر الغاز الصغير المتنقل، وعند رؤيتها له، بدأت زوجته بشتمه والدعاء عليه. إثر ذلك، توجه إلى غرفة النوم وأخذ بندقية، ووضع فيها طلقة وأطلقها مباشرة على رأس زوجته.

ووفقاً لاعترافاته التي رصدتها "العربية.نت" عبر فيديو نشرته وزارة الداخلية السورية، وصل ابنهما يحيى إلى المنزل بعد دقائق، وشاهد والدته مضرجة بالدماء وبدأ بالصراخ، فما كان من الأب إلا أن أطلق عليه رصاصتين أو ثلاثاً وأرداه قتيلاً.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث قام الجاني بالتواصل مع شقيقه، وساعده في لف الجثتين ببطانية، ووضع معهما حجارة لتثبيتهما قبل أن يرميهما في بئر ماء قريب من المنزل، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.

وبعد البحث والتحري، تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال الجثتين من داخل البئر، فيما تم توقيف الجاني وتحويله إلى القضاء لينال جزاءه العادل.(العربية)

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