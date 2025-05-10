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رجل أعمال جمع الأموال من ضحاياه وفرّ بالملايين إلى الخارج!

Lebanon 24
10-05-2025 | 03:23
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ضجة كبيرة شهدتها مصر خلال الأيام الماضية، بعدما تردد عن هروب رجل أعمال ومسؤول كبير في الغرفة التجارية وبحوزته 2 مليار جنيه من أموال ضحاياه.
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وكشف عدد من ضحايا رجل الأعمال، أمير الهلالي، وهو صاحب إحدى شركات السيارات الشهيرة ومسؤول بغرفة القاهرة التجارية أنه هرب بعدما جمع منهم نحو 2 مليار جنيه، بزعم شراء سيارات لهم من الخارج عن طريق شركته.

لكنه جمع الأموال وفر هاربا بدون شراء السيارات المطلوبة، وفق الشهود.

"استورد عربيتك بنفسك"
تحت شعار "استورد عربيتك بنفسك" روجت شركة رجل الأعمال لحملة دعائية كبيرة تستهدف استيراد سيارات حديثة الصنع من الخارج للراغبين، وجمعت ملايين الجنيهات كمقدمات من المواطنين.

لكن شهودا أوضحوا أنه "بعد عدة شهور فوجئوا بمماطلة الشركة في تسليم السيارات لهم أو إعادة أموالهم".

فتقدموا بشكاوى إلى الجهات المختصة خاصة بعدما فوجئوا بهروب رجل الأعمال، حسب تعبيرهم.

كما كشف المتضررون أن الشركة أغلقت أبوابها وأن صاحبها فر إلى ألمانيا. وأشاروا إلى أن "السيارات التي كان يُفترض شراؤها لم يتم طلبها من الخارج أساسا".

الهلالي ينفي
في المقابل، نفى الهلالي التهم المنسوبة إليه. وأكد لـ "العربية.نت" أنه لم يهرب من مصر بعد حصوله على الأموال كما أشيع.

كما أوضح للعربية.نت أنه يحمل الجنسية الألمانية ويضطر للسفر إلى هناك بشكل مستمر لمتابعة بعض أعماله.

إلى ذلك، أشار إلى أنه شحن "آلاف السيارات خلال السنوات الماضية"، موضحا أن ما حدث مؤخرا هو تعثر الشركة في توريد 47 سيارة من جملة المتعاقد عليها والبالغ عددها 80 سيارة.

فيما أكد أنه تم تسليم 33 سيارة للحاجزين، موضحا أنه لم يتم جمع مبلغ 2 مليار جنيه كما أشيع. ولفت إلى أن "كامل المديونية على الشركة لا تتجاوز الـ100 مليون جنيه".

كذلك كشف أن الأزمة بدأت في أيلول من العام الماضي بسبب بعض الإجراءات، ما تسبب في عدم تمكنه من شحن السيارات لمصر، مضيفا أنه اضطر إلى السفر إلى ألمانيا للتفاوض مع الموردين لحل الأزمة.

وختم مشددا على أنه سيسلم المتضررين أموالهم خلال شهرين من الآن.(العربية)
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