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محامية سرقت أموال موكليها.. وهكذا أنفقتهم

Lebanon 24
10-05-2025 | 10:43
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أصدرت محكمة فيدرالية في كاليفورنيا حكمًا بالسجن 21 شهرًا على محامية أميركية بعد إدانتها باختلاس أكثر من 8.7 مليون دولار من أموال موكليها، واستخدامها في المقامرة وتمويل أسلوب حياة فاره في لاس فيغاس.
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وحُكم على سارة جاكلين كينغ، البالغة من العمر 41 عامًا، يوم الإثنين 5 أيار، بعد إقرارها بالذنب في تهم الاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال، كما أُمرت بدفع تعويضات للضحايا بقيمة 8,785,045 دولارًا، بحسب ما نقلته لوس أنجلوس تايمز وديلي ميل.

ووفقًا لمكتب الادعاء العام في المنطقة الوسطى من كاليفورنيا، كانت كينغ تدير شركة وهمية تدعى King Family Lending LLC، وزعمت من خلالها أنها توفر قروضًا قصيرة الأجل "للمشاهير والرياضيين والأثرياء"، بينما كانت تستخدم الأموال فعليًا للمقامرة في كازينوهات لاس فيغاس.

وخلال الفترة بين يناير 2022 كانون الاول 2023، حصلت كينغ على 97 قرضًا من شركة LDR International Limited وحدها، بقيمة تجاوزت 10.2 مليون دولار، بدعوى أنها ستمنحها لطرف ثالث. لكن الأموال استخدمت – بحسب الدعوى المدنية – في تمويل أسلوب حياة باذخ والإقامة ستة أشهر في منتجع وين لاس فيغاس، حيث كانت "تقامر على مدار الساعة".

وأظهرت وثائق المحكمة أن كينغ أنفقت نحو 132 ألف دولار من أموال المستثمرين على شراء سيارة بورش تايكان الكهربائية الفاخرة، في حين قدرت خسائرها في القمار بين 6 و7 ملايين دولار.

وادعت كينغ أن زوجها السابق، كامران عباس وحيد، دفعها للمقامرة "لاسترداد الأموال التي تدين بها"، بحسب نيويورك بوست. كما كشف محاميها، سام كروس، أنها كانت تعاني من إدمان عقار زاناكس وتستهلك نحو "عشر مشروبات كحولية يوميًا" أثناء لعب القمار، لكنها دخلت لاحقًا إلى مركز لإعادة التأهيل.

ومن المقرر أن تبدأ كينغ تنفيذ حكم السجن في 14 يوليو تموز، وستقضي بعده ثلاث سنوات تحت المراقبة. (people)
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