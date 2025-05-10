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بالصور.. حريق كبير قرب المنازل في مصر

Lebanon 24
10-05-2025 | 15:00
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شب حريق بمنزل بمنطقة القنطرة البيضاء التابعة لمدينة كفر الشيخ في مصر، لاحتكاك أسلاك الضغط العالي، ما أدى لاشتعال النيران في سطح أحد المنازل، بمنطقة القنطرة البيضاء في كفر الشيخ.
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وعقب تلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، البلاغ تم على الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، حيث تم الدفع بـ4 من سيارات الإطفاء، وتمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق دون تسجيل إصابات بشرية، خلال دقائق من نشوب الحريق.

وفصلت الجهات المعنية، التيار الكهربائي عن المنطقة كإجراء احترازي، وبدأت فرق الطوارئ بشركة الكهرباء في فحص الأسلاك المتضررة لتحديد أسباب التكرار واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لمنع تكرار الحادث.

يذكر أن ذات المنطقة شهدت أمس سقوط أحد أسلاك الضغط العالي الكهربائي على أحد المنازل مما تسبب في حريق غرفة نوم، وخسائر آخر في منزل مجاور، فيما لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية نتيجة سقوط سلك الكهرباء الخاص بالتيار الضغط العالي.
(اليوم السابع)
تصاعد السنة الدخان من منزل بحي القنطرة
أثناء اشتعال الحريق
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