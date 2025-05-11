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حادثة مؤلمة وغامضة... وفاة مؤثرة تجميل بعد جراحة للسمنة

Lebanon 24
11-05-2025 | 04:00
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توفيت خبيرة التجميل والمؤثرة البرازيلية فاليريا بانتوغا أثناء فترة تعافيها من عملية جراحية لعلاج السمنة، ما أثار موجة حزن وتساؤلات بين متابعيها على منصات التواصل.

فاليريا، التي كانت تُعرف بتقديم خدمات التجميل مثل حقن الشفاه والبوتوكس في مدينة ماناوس، نُقلت إلى المستشفى في حالة حرجة، بعد شعورها بإعياء شديد خلال الليل، لتصل فاقدة للوعي، وتفارق الحياة لاحقاً.
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الغموض الذي لفّ وفاتها دفع شقيقة زوجها إلى نفي الشائعات، قائلة: "لم تنتحر، ولم تسقط من السلالم.. لا نعرف السبب حتى الآن، والتشريح هو ما سيكشف الحقيقة".

وسادت موجة من الحزن بين متابعيها، من بينهم المؤثرة كايلا كريم، التي لديها 287 ألف متابع على إنستغرام، ظهرت في فيديو وهي تبكي على فقدانها، فيما عجّت حسابات فاليريا برسائل الوداع من جمهورها وزبائنها.
 
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