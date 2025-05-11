27
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
30
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
13
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
حادثة مؤلمة وغامضة... وفاة مؤثرة تجميل بعد جراحة للسمنة
Lebanon 24
11-05-2025
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفيت خبيرة التجميل والمؤثرة البرازيلية فاليريا بانتوغا أثناء فترة تعافيها من عملية جراحية لعلاج السمنة، ما أثار موجة حزن وتساؤلات بين متابعيها على منصات التواصل.
فاليريا، التي كانت تُعرف بتقديم خدمات التجميل مثل حقن الشفاه والبوتوكس في مدينة
ماناوس
، نُقلت إلى المستشفى في حالة حرجة، بعد شعورها بإعياء شديد خلال الليل، لتصل فاقدة للوعي، وتفارق الحياة لاحقاً.
Advertisement
الغموض الذي لفّ وفاتها دفع شقيقة زوجها إلى نفي الشائعات، قائلة: "لم تنتحر، ولم تسقط من السلالم.. لا نعرف السبب حتى الآن، والتشريح هو ما سيكشف الحقيقة".
وسادت موجة من الحزن بين متابعيها، من بينهم المؤثرة كايلا كريم، التي لديها 287 ألف متابع على إنستغرام، ظهرت في فيديو وهي تبكي على فقدانها، فيما عجّت حسابات فاليريا برسائل الوداع من جمهورها وزبائنها.
مواضيع ذات صلة
حادثة مؤلمة في دولة عربية: سيدة تلقى طفليها من أعلى كوبري (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مؤلمة في دولة عربية: سيدة تلقى طفليها من أعلى كوبري (فيديو)
11/05/2025 13:33:38
11/05/2025 13:33:38
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة جد جاستن بيبر.. والأخير ينعاه بكلمات مؤثرة
Lebanon 24
وفاة جد جاستن بيبر.. والأخير ينعاه بكلمات مؤثرة
11/05/2025 13:33:38
11/05/2025 13:33:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل تُكشف لأول مرة عن وفاة الإعلامي صبحي عطري.. مُكالمة أخيرة مؤلمة!
Lebanon 24
تفاصيل تُكشف لأول مرة عن وفاة الإعلامي صبحي عطري.. مُكالمة أخيرة مؤلمة!
11/05/2025 13:33:38
11/05/2025 13:33:38
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال رحلة لصيد الخنازير... حادثة مؤلمة في بلدة القعقور!
Lebanon 24
خلال رحلة لصيد الخنازير... حادثة مؤلمة في بلدة القعقور!
11/05/2025 13:33:38
11/05/2025 13:33:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
تحت مبنى الكابيتول... إليكم ما اكتشفه نائب أميركيّ (فيديو)
Lebanon 24
تحت مبنى الكابيتول... إليكم ما اكتشفه نائب أميركيّ (فيديو)
05:33 | 2025-05-11
11/05/2025 05:33:59
Lebanon 24
Lebanon 24
في الولايات المتحدة.. معلمة تتحول إلى "مجرمة جنسية"
Lebanon 24
في الولايات المتحدة.. معلمة تتحول إلى "مجرمة جنسية"
02:00 | 2025-05-11
11/05/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب البحر المتوسط قبالة طرابلس.. وهذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب البحر المتوسط قبالة طرابلس.. وهذه قوتها
23:31 | 2025-05-10
10/05/2025 11:31:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. حريق كبير قرب المنازل في مصر
Lebanon 24
بالصور.. حريق كبير قرب المنازل في مصر
15:00 | 2025-05-10
10/05/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل طبيبة أسنان في مصر.. ماذا حصل؟
Lebanon 24
مقتل طبيبة أسنان في مصر.. ماذا حصل؟
12:30 | 2025-05-10
10/05/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
محامية سرقت أموال موكليها.. وهكذا أنفقتهم
Lebanon 24
محامية سرقت أموال موكليها.. وهكذا أنفقتهم
10:43 | 2025-05-10
10/05/2025 10:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا جديد حادثة الطيران الشراعي في جونية.. إليكم ما كُشف (صور)
Lebanon 24
هذا جديد حادثة الطيران الشراعي في جونية.. إليكم ما كُشف (صور)
08:55 | 2025-05-10
10/05/2025 08:55:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة غير متوقعة.. لا مياه كافية للبنانيين
Lebanon 24
مفاجأة غير متوقعة.. لا مياه كافية للبنانيين
08:55 | 2025-05-10
10/05/2025 08:55:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزام ناري" غير مسبوق.. إسرائيل "تريد" العودة إلى أجواء الحرب!
Lebanon 24
"حزام ناري" غير مسبوق.. إسرائيل "تريد" العودة إلى أجواء الحرب!
10:00 | 2025-05-10
10/05/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بلبلة داخل مدرسة في الضاحية.. قصة "إخلاء" أدت لـ"إغماء"!
Lebanon 24
بلبلة داخل مدرسة في الضاحية.. قصة "إخلاء" أدت لـ"إغماء"!
11:00 | 2025-05-10
10/05/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في منوعات
05:33 | 2025-05-11
تحت مبنى الكابيتول... إليكم ما اكتشفه نائب أميركيّ (فيديو)
02:00 | 2025-05-11
في الولايات المتحدة.. معلمة تتحول إلى "مجرمة جنسية"
23:31 | 2025-05-10
هزة أرضية تضرب البحر المتوسط قبالة طرابلس.. وهذه قوتها
15:00 | 2025-05-10
بالصور.. حريق كبير قرب المنازل في مصر
12:30 | 2025-05-10
مقتل طبيبة أسنان في مصر.. ماذا حصل؟
10:43 | 2025-05-10
محامية سرقت أموال موكليها.. وهكذا أنفقتهم
فيديو
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
01:07 | 2025-05-10
11/05/2025 13:33:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا سبب خلاف أبناء الراحل محمود عبد العزيز وبوسي شلبي.. إعلامي شهير يكشف (فيديو)
Lebanon 24
هذا سبب خلاف أبناء الراحل محمود عبد العزيز وبوسي شلبي.. إعلامي شهير يكشف (فيديو)
23:34 | 2025-05-09
11/05/2025 13:33:38
Lebanon 24
Lebanon 24
عرض عسكري ضخم أمام زعماء العالم.. بث مباشر لفعاليات يوم النصر في روسيا
Lebanon 24
عرض عسكري ضخم أمام زعماء العالم.. بث مباشر لفعاليات يوم النصر في روسيا
03:06 | 2025-05-09
11/05/2025 13:33:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24