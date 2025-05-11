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منوعات
لسرقة أكثر من نصف مليون دولار.. هذا ما فعله بعمه
Lebanon 24
11-05-2025
|
23:00
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في جريمة مروعة هزّت ولاية ميزوري الأميركية، وُجّهت اتهامات إلى
براين
ديتش (44 عاماً) باحتجاز عمه المشلول، المحارب توماس كلوب، في مرآب منزله طوال سنوات، قبل إخفاء وفاته واستغلال إعاناته الحكومية لتمويل نمط حياة مترف شمل شراء زواحف غريبة وعطلات فاخرة.
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وبحسب
مكتب المدعي العام
الأميركي، بدأت القضية منذ عام 2008، حين أصبح ديتش المسؤول عن رعاية عمه المصاب بالشلل الرباعي، إلا أنه عمد إلى حبسه في ظروف غير إنسانية داخل مرآب مغلق، حيث تُرك لساعات طويلة دون طعام أو رعاية صحية، إلى أن توفي عام 2019.
ديتش لم يُبلغ عن الوفاة، بل أخبر عائلته أن عمه نُقل إلى دار رعاية، بينما واصل تقاضي إعاناته الشهرية من وزارتي شؤون المحاربين القدامى والضمان الاجتماعي، والتي بلغت نحو 650 ألف دولار. وكُشفت الجريمة في آذار الماضي، حين عثرت السلطات على جثة كلوب ملفوفة في كيس قمامة ومجمدة داخل سلة نفايات، إلى جانب بنادق محظور على ديتش حيازتها بسبب سوابقه الجنائية.
السلطات وجهت إلى ديتش عدة تهم جنائية تشمل الاحتيال الإلكتروني، سرقة الهوية، سرقة ممتلكات حكومية، وحيازة سلاح ناري. وقد دفع ديتش ببراءته خلال مثوله أمام المحكمة الفيدرالية في
سانت لويس
. (people)
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