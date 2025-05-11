لسرقة أكثر من نصف مليون دولار.. هذا ما فعله بعمه

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وبحسب الأميركي، بدأت القضية منذ عام 2008، حين أصبح ديتش المسؤول عن رعاية عمه المصاب بالشلل الرباعي، إلا أنه عمد إلى حبسه في ظروف غير إنسانية داخل مرآب مغلق، حيث تُرك لساعات طويلة دون طعام أو رعاية صحية، إلى أن توفي عام 2019.ديتش لم يُبلغ عن الوفاة، بل أخبر عائلته أن عمه نُقل إلى دار رعاية، بينما واصل تقاضي إعاناته الشهرية من وزارتي شؤون المحاربين القدامى والضمان الاجتماعي، والتي بلغت نحو 650 ألف دولار. وكُشفت الجريمة في آذار الماضي، حين عثرت السلطات على جثة كلوب ملفوفة في كيس قمامة ومجمدة داخل سلة نفايات، إلى جانب بنادق محظور على ديتش حيازتها بسبب سوابقه الجنائية.السلطات وجهت إلى ديتش عدة تهم جنائية تشمل الاحتيال الإلكتروني، سرقة الهوية، سرقة ممتلكات حكومية، وحيازة سلاح ناري. وقد دفع ديتش ببراءته خلال مثوله أمام المحكمة الفيدرالية في . (people)