Advertisement

منوعات

لسرقة أكثر من نصف مليون دولار.. هذا ما فعله بعمه

Lebanon 24
11-05-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1359062-638826056102991396.png
Doc-P-1359062-638826056102991396.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في جريمة مروعة هزّت ولاية ميزوري الأميركية، وُجّهت اتهامات إلى براين ديتش (44 عاماً) باحتجاز عمه المشلول، المحارب توماس كلوب، في مرآب منزله طوال سنوات، قبل إخفاء وفاته واستغلال إعاناته الحكومية لتمويل نمط حياة مترف شمل شراء زواحف غريبة وعطلات فاخرة.
Advertisement

وبحسب مكتب المدعي العام الأميركي، بدأت القضية منذ عام 2008، حين أصبح ديتش المسؤول عن رعاية عمه المصاب بالشلل الرباعي، إلا أنه عمد إلى حبسه في ظروف غير إنسانية داخل مرآب مغلق، حيث تُرك لساعات طويلة دون طعام أو رعاية صحية، إلى أن توفي عام 2019.

ديتش لم يُبلغ عن الوفاة، بل أخبر عائلته أن عمه نُقل إلى دار رعاية، بينما واصل تقاضي إعاناته الشهرية من وزارتي شؤون المحاربين القدامى والضمان الاجتماعي، والتي بلغت نحو 650 ألف دولار. وكُشفت الجريمة في آذار الماضي، حين عثرت السلطات على جثة كلوب ملفوفة في كيس قمامة ومجمدة داخل سلة نفايات، إلى جانب بنادق محظور على ديتش حيازتها بسبب سوابقه الجنائية.

السلطات وجهت إلى ديتش عدة تهم جنائية تشمل الاحتيال الإلكتروني، سرقة الهوية، سرقة ممتلكات حكومية، وحيازة سلاح ناري. وقد دفع ديتش ببراءته خلال مثوله أمام المحكمة الفيدرالية في سانت لويس. (people)






مواضيع ذات صلة
تركيا تحقق أكثر من 450 مليون دولار من صادرات السفن واليخوت خلال 4 أشهر
lebanon 24
12/05/2025 11:20:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الأونروا: أكثر من 2.1 مليون شخص محاصرون ويتعرضون للقصف ويعانون من الجوع
lebanon 24
12/05/2025 11:20:00 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هو شرط البنك الدولي لتقديم الـ250 مليون دولار للبنان؟
lebanon 24
12/05/2025 11:20:00 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر المعلومات... هذا ما حصل بعد سرقة 300 ألف دولار من "فيلا"!
lebanon 24
12/05/2025 11:20:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:34 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:12 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
03:54 | 2025-05-12
02:21 | 2025-05-12
00:28 | 2025-05-12
22:43 | 2025-05-11
15:52 | 2025-05-11
12:28 | 2025-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24