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برجك اليوم

Lebanon 24
11-05-2025 | 22:43
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الحمل
تعيش فترة مهنية مشرقة، حيث تبرز بجهودك ويتحدث الجميع عن تميزك. تلقى إشادة من مديرك تعزز ثقتك بنفسك. عاطفياً، مفاجأة سارة من الشريك تدخل السعادة إلى قلبك. صحياً، لا تهمل التمارين الرياضية فهي مفتاح نشاطك اليومي.
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الثور
أفكارك المتجددة في العمل قد تكون نقطة التحول في مسارك المهني، فقط تحلّ بالجرأة وشاركها مع الإدارة. تجنّب التوغل في المشاعر المبالغ بها بعلاقتك العاطفية. دعوة اجتماعية غير متوقعة قد تجدد طاقتك.
الجوزاء
الوقت مناسب لإنهاء الأعمال المتراكمة. تذكر أن بعض المرونة في التعامل مع الزملاء تفتح لك أبواباً جديدة. لا تعطِ تعليقات الآخرين حجماً كبيراً. استقرار عاطفي يرافقك اليوم.
السرطان
تواجه يومًا متوترًا يسيطر عليه القلق والارتباك، خصوصًا في العمل. خذ وقتك قبل اتخاذ أي قرار، فالتسرع قد يضاعف المشاكل. الدعم العائلي سيكون عونك الأكبر لتجاوز هذه المرحلة.
الأسد
تحتاج إلى وقت مع نفسك، والعزلة قد تكون خيارًا مفيدًا اليوم. تسعد برد طالما انتظرته، ما يمنحك طاقة إيجابية. مارس هواياتك للتخلص من الضغط النفسي.
العذراء
تقف على الحياد في صراع بين زملائك، وهو تصرف حكيم. ترغب بالابتعاد عن الضغوط، لكن الظروف لا تسمح. إن لم تستطع السفر أو الخروج، جرب قراءة كتاب أو مشاهدة فيلم.
الميزان
أخبار مفرحة في الطريق إليك على صعيد العمل، وتزداد حماستك لمشاريع جديدة. تشعر بالرضا لاتخاذك قرارات صائبة مؤخرًا. لكن كن مستعدًا لنقاش محتمل مع شخص مقرب.
العقرب
أخيرًا، هدوء نسبي يعمّ أجواء العمل، رغم بعض الفوضى غير المؤثرة. قد تفاجئك سفرة قصيرة غير مخطط لها. أحد المقربين يحتاج دعمك، فكن إلى جانبه.
القوس
أداءك الاستثنائي في العمل لا يمرّ دون ملاحظة، والمدير يقدّر جهودك. لكن تذكر أن تجاهل المشاكل لا يحلّها. على الصعيد العائلي، خلاف بسيط يحتاج لتهدئة.
الجدي
يوم هادئ دون تطورات ملحوظة، لكنك مستمع جيد لمن حولك. قد تشهد علاقتك بأحد الأصدقاء بعض التوتر، فبادر بحله سريعًا قبل أن يتفاقم.
الدلو
تشعر بعدم الرغبة في الإنتاجية، وقد تفكر في الحصول على إجازة. مشاكل مادية محتملة، لكن دعم أحد أفراد العائلة يخفف العبء. لقاءات اجتماعية قريبة قد تحمل لك معارف جديدة.
الحوت
تُفتح أمامك أبواب مهنية لطالما حلمت بها بفضل علاقاتك الواسعة. حياتك العملية والمادية تشهد تحسناً. عاطفياً، قد تعيد التواصل مع شخص قديم يشغل تفكيرك.
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