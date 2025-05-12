صوتها أزعجها... امرأة تُوقف سيارة فارهة في شارع راقٍ!

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في مشهد غير معتاد في أحد شوارع الراقية، واجهت امرأة سائق سيارة فاخرة احتجاجًا على الإزعاج الناتج عن صوت محرك مركبته المرتفع.والواقعة التي جرت في شارع "ماونت" بمنطقة "مايفير" وثقها مقطع فيديو متداول، أظهر السيدة وهي تتقدم نحو سيارة من طراز "أستون مارتن" بقيمة 180 ألف جنيه إسترليني، وتطلب من السائق التوقف بعد أن بالغ في رفع صوت محركه.وبحسب موقع Metro، وقفت المرأة ومدّت ذراعيها في إشارة لوقف السيارة، قبل أن تتحدث مباشرة إلى السائق، الذي رد بإشارات غاضبة تطلب منها الابتعاد. ورغم الضجيج المحيط، بدا أن السائق قد سمع احتجاجها بعدما فتح نوافذ سيارته.لكن المواجهة لم تُثمر، إذ غادر السائق بسرعة وهو يُصدر صوتًا مرتفعًا إضافيًّا من محرك سيارته، ما زاد من حدة الموقف، وجذب أنظار المارة الذين بدأوا بتصوير المشهد.وأثار الفيديو جدلاً على مواقع التواصل، بين من انتقدوا تصرف المرأة معتبرين أن صوتها تجاوز السيارة، ومن رأى أنها على حق وطالب بتشديد القوانين ضد الضجيج الناتج عن محركات ضوضاء السيارات، خاصة المعدّلة منها.