Advertisement

منوعات

اغتصبهما والدهما.. العثور على شقيقتين مقيدتين في "سجن خاص" قذر

Lebanon 24
13-05-2025 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1359579-638827146654463031.jpg
Doc-P-1359579-638827146654463031.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ألقت الشرطة البرازيلية القبض على رجل يبلغ من العمر 68 عاما، بتهمة تخدير واغتصاب ابنتيه بشكل ممنهج على مدى عام كامل، واحتجازهما في ظروف مزرية داخل منزله في مدينة جوازيرو دو نورتي.
 
ووفقا لما ذُكر، قام الرجل بتقييد الشقيقتين على فرش متسخة محاطة بالقمامة والفضلات البشرية، في ما وُصفته بـ"سجن خاص" داخل المنزل.
Advertisement
 
وأظهرت لقطات وثقتها الشرطة إحدى الضحيتين وقد قُيدت قدماها برباط بدائي، بينما كانت الأخرى في حالة غيبوبة على سرير ملوث.

الضحيتان، البالغتان من العمر 36 و38 عاما، كانتا تعانيان من سوء تغذية حاد وجفاف شديد، وتم إنقاذهما خلال مداهمة للشرطة في 5 أيار، بعد بلاغ من جار صُدم بما رآه.

وبحسب الشهادات التي جمعتها الشرطة، يُعتقد أن الاعتداءات بدأت بعد أن غادرت والدة الضحيتين المنزل متجهة إلى موعد طبي قبل عام ولم تعد منذ ذلك الحين.

وزعم الأب أثناء التحقيق أنه قام بتقييد ابنتيه "لمنعهما من السقوط عن السرير".

وأفاد شهود عيان لوسائل إعلام محلية بأن الابنتين تعرضتا لاعتداءات جنسية ممنهجة ولم تحصلا على الطعام الكافي، فيما وصفت الظروف داخل المنزل بالكارثية، وسط أكوام من النفايات والمقتنيات المبعثرة.

وجرى نقل الضحيتين إلى وحدة رعاية طارئة في حي ليمويرو، بينما اقتيد الأب إلى مركز شرطة حماية المرأة، حيث وُجهت إليه تهم العنف الأسري، وسوء المعاملة، والعنف النفسي، والاحتجاز القسري. ومن المتوقع أن تُضاف إليه تهم بالاغتصاب، عقب استكمال الفحوصات الطبية التي ستخضع لها الضحيتان. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
"أكسيوس": آدم بولر يسحب ترشيحه كمبعوث أميركي رئاسي خاص لشؤون الرهائن
lebanon 24
13/05/2025 12:29:37 Lebanon 24 Lebanon 24
إبنة بيل غيتس تكشف سرّاً عن والدها: مصاب بـ"أسبرغر"
lebanon 24
13/05/2025 12:29:37 Lebanon 24 Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": التحقيق الموسّع يشمل محادثة ثانية شاركت فيها زوجة وزير الدفاع وشقيقته
lebanon 24
13/05/2025 12:29:37 Lebanon 24 Lebanon 24
شقيقة زعيم كوريا الشمالية: مساعي نزع سلاح بلادنا النووي "أحلام يقظة"
lebanon 24
13/05/2025 12:29:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
04:47 | 2025-05-13
01:00 | 2025-05-13
00:38 | 2025-05-13
22:50 | 2025-05-12
16:00 | 2025-05-12
15:00 | 2025-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24