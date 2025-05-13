اغتصبهما والدهما.. العثور على شقيقتين مقيدتين في "سجن خاص" قذر

ألقت الشرطة البرازيلية القبض على رجل يبلغ من العمر 68 عاما، بتهمة تخدير واغتصاب ابنتيه بشكل ممنهج على مدى عام كامل، واحتجازهما في ظروف مزرية داخل منزله في مدينة جوازيرو دو نورتي.

ووفقا لما ذُكر، قام الرجل بتقييد الشقيقتين على فرش متسخة محاطة بالقمامة والفضلات البشرية، في ما وُصفته بـ"سجن خاص" داخل المنزل.

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وأظهرت لقطات وثقتها الشرطة إحدى الضحيتين وقد قُيدت قدماها برباط بدائي، بينما كانت الأخرى في حالة غيبوبة على سرير ملوث.



الضحيتان، البالغتان من العمر 36 و38 عاما، كانتا تعانيان من سوء تغذية حاد وجفاف شديد، وتم إنقاذهما خلال مداهمة للشرطة في 5 أيار، بعد بلاغ من جار صُدم بما رآه.



وبحسب الشهادات التي جمعتها الشرطة، يُعتقد أن الاعتداءات بدأت بعد أن غادرت والدة الضحيتين المنزل متجهة إلى موعد طبي قبل عام ولم تعد منذ ذلك الحين.



وزعم الأب أثناء التحقيق أنه قام بتقييد ابنتيه "لمنعهما من السقوط عن السرير".



وأفاد شهود لوسائل إعلام محلية بأن الابنتين تعرضتا لاعتداءات جنسية ممنهجة ولم تحصلا على الطعام الكافي، فيما وصفت الظروف داخل المنزل بالكارثية، وسط أكوام من النفايات والمقتنيات المبعثرة.



وجرى نقل الضحيتين إلى وحدة رعاية طارئة في حي ليمويرو، بينما اقتيد الأب إلى مركز شرطة حماية المرأة، حيث وُجهت إليه تهم العنف الأسري، وسوء المعاملة، والعنف النفسي، والاحتجاز القسري. ومن المتوقع أن تُضاف إليه تهم بالاغتصاب، عقب استكمال الفحوصات الطبية التي ستخضع لها الضحيتان. (روسيا اليوم)