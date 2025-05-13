Advertisement

منوعات

مُمارسات غير قانونية.. تحذير من تسريب لحوم حمير إلى المطاعم

Lebanon 24
13-05-2025 | 00:38
A-
A+
Doc-P-1359599-638827190602462929.jpg
Doc-P-1359599-638827190602462929.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في مصر، حذّر نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، من ممارسات غير قانونية يقوم بها "ضعاف النفوس" تتمثل في ذبح الحمير بهدف تصدير جلودها، ثم تسرب لحومها أحيانًا إلى بعض المطاعم.
Advertisement

وفي تصريحات لقناة "النهار" المصرية، أشار أبو صدام إلى أن أعداد الحمير في البلاد تراجعت بشكل كبير من نحو 3 ملايين في التسعينيات إلى أقل من مليون فقط اليوم، مرجعا ذلك إلى ارتفاع تكلفة تربيتها وتراجع الاعتماد عليها كوسيلة نقل.

وأشار إلى سبب آخر ساهم بتراجع أعداد الحمير يتعلق بالإقبال المتزايد من الأسواق الخارجية على جلودها، التي قد يصل سعر الواحدة منها إلى 300 دولار.

وأوضح أن بعض من يذبحون الحمير لا يلتزمون بإجراءات التخلص الصحي من الحمير، حيث يُفترض دفنها أو بيعها لحدائق الحيوان، إلا أن البعض يقوم بتسريب اللحوم إلى الأسواق. 

وشدد على ضرورة فرض رقابة صارمة على عمليات الذبح، قائلاً: "أكل لحم  الحمير حرام حتى لو لم يكن ضارًا بالصحة". (إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
لحوم غير مستوفية للشروط وملبوسات بالعبري.. هذا ما ضُبط في الجنوب
lebanon 24
13/05/2025 08:53:42 Lebanon 24 Lebanon 24
نقيب معلمي صناعة الذهب يحذر من قانون الأماكن غير السكنية
lebanon 24
13/05/2025 08:53:42 Lebanon 24 Lebanon 24
حكومة هونغ هونغ: تعليق استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها من مناطق في بولندا والولايات المتحدة بسبب إنفلونزا الطيور
lebanon 24
13/05/2025 08:53:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تفاديا للملاحقة القانونية.. تحذير للمؤسسات السياحية
lebanon 24
13/05/2025 08:53:42 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:51 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:56 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
01:00 | 2025-05-13
22:50 | 2025-05-12
16:00 | 2025-05-12
15:00 | 2025-05-12
10:55 | 2025-05-12
08:55 | 2025-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24