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منوعات
مُمارسات غير قانونية.. تحذير من تسريب لحوم حمير إلى المطاعم
Lebanon 24
13-05-2025
|
00:38
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في مصر، حذّر نقيب الفلاحين
حسين أبو صدام
، من ممارسات غير قانونية يقوم بها "ضعاف النفوس" تتمثل في ذبح الحمير بهدف تصدير جلودها، ثم تسرب لحومها أحيانًا إلى بعض المطاعم.
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وفي تصريحات لقناة "النهار"
المصرية
، أشار أبو
صدام
إلى أن أعداد الحمير في البلاد تراجعت بشكل كبير من نحو 3 ملايين في التسعينيات إلى أقل من مليون فقط اليوم، مرجعا ذلك إلى ارتفاع تكلفة تربيتها وتراجع الاعتماد عليها كوسيلة نقل.
وأشار إلى سبب آخر ساهم بتراجع أعداد الحمير يتعلق بالإقبال المتزايد من الأسواق الخارجية على جلودها، التي قد يصل سعر الواحدة منها إلى 300 دولار.
وأوضح أن بعض من يذبحون الحمير لا يلتزمون بإجراءات التخلص الصحي من الحمير، حيث يُفترض دفنها أو بيعها لحدائق الحيوان، إلا أن البعض يقوم بتسريب اللحوم إلى الأسواق.
وشدد على ضرورة فرض رقابة صارمة على عمليات الذبح، قائلاً: "أكل لحم الحمير حرام حتى لو لم يكن ضارًا بالصحة". (إرم نيوز)
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