Advertisement

منوعات

سيارتهم انقلبت عدة مرات.. مقتل أب وثلاثة أطفال في حادث تصادم

Lebanon 24
13-05-2025 | 15:58
A-
A+
Doc-P-1359990-638827741292874374.png
Doc-P-1359990-638827741292874374.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لقي أب وثلاثة من أطفاله مصرعهم في حادث سير وقع صباح الأحد 4 أيار على الطريق السريع 40 في منطقة صحراوية بجنوب كاليفورنيا، وفقًا لما أفاد به مكتب شريف مقاطعة سان برناردينو.
Advertisement

ووفقًا للتقارير المحلية، كانت العائلة تستقل شاحنة دودج رام موديل 2012 عندما انحرفت المركبة بشكل مفاجئ إلى اليمين لأسباب غير معروفة، مما أدى إلى خروجها عن الطريق وانقلابها عدة مرات على جانب رملي من الطريق.

الضحايا: ثلاثة أشقاء ووالدهم
تم التعرف على الضحايا على أنهم:

سيلور مارتينيز (10 أعوام)

ترينت مارتينيز (15 عامًا)

كول مارتينيز (16 عامًا)

ووالدهم برايس مارتينيز (35 عامًا)

وقد تم إعلان وفاتهم جميعًا في مكان الحادث، بحسب مكتب الطبيب الشرعي.

كان الأطفال الثلاثة يقيمون في مدينة بارستو، فيما كان والدهم يعيش في بلدة ييرمو المجاورة. ولم تُكشف بعد ملابسات الحادث بشكل كامل، وتواصل السلطات التحقيق لتحديد أسبابه.
مواضيع ذات صلة
مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين إثر حادث تصادم في مصر
lebanon 24
14/05/2025 00:25:41 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: جريحان نتيجة حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق عام حبوش النبطية
lebanon 24
14/05/2025 00:25:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تصادم بين سيارتين داخل أنفاق المطار باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة (التحكم المروري)
lebanon 24
14/05/2025 00:25:41 Lebanon 24 Lebanon 24
قصف إسرائيلي يقتل عدة أطفال في حي التفاح شرق مدينة غزة شمالي القطاع
lebanon 24
14/05/2025 00:25:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:44 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:40 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:19 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:37 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:44 | 2025-05-13
15:40 | 2025-05-13
15:19 | 2025-05-13
14:37 | 2025-05-13
14:24 | 2025-05-13
08:15 | 2025-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24