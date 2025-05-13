سيارتهم انقلبت عدة مرات.. مقتل أب وثلاثة أطفال في حادث تصادم

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لقي أب وثلاثة من أطفاله مصرعهم في حادث سير وقع 4 أيار على 40 في منطقة صحراوية بجنوب ، وفقًا لما أفاد به مكتب شريف .ووفقًا للتقارير المحلية، كانت العائلة تستقل شاحنة موديل 2012 عندما انحرفت المركبة بشكل مفاجئ إلى اليمين لأسباب غير معروفة، مما أدى إلى خروجها عن الطريق وانقلابها عدة مرات على جانب رملي من الطريق.الضحايا: ثلاثة أشقاء ووالدهمتم التعرف على الضحايا على أنهم:سيلور (10 أعوام)ترينت مارتينيز (15 عامًا)كول مارتينيز (16 عامًا)ووالدهم (35 عامًا)وقد تم إعلان وفاتهم جميعًا في مكان الحادث، بحسب مكتب الطبيب الشرعي.كان الأطفال الثلاثة يقيمون في مدينة بارستو، فيما كان والدهم يعيش في بلدة ييرمو المجاورة. ولم تُكشف بعد ملابسات الحادث بشكل كامل، وتواصل السلطات التحقيق لتحديد أسبابه.