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منوعات
سيارتهم انقلبت عدة مرات.. مقتل أب وثلاثة أطفال في حادث تصادم
Lebanon 24
13-05-2025
|
15:58
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لقي أب وثلاثة من أطفاله مصرعهم في حادث سير وقع
صباح الأحد
4 أيار على
الطريق السريع
40 في منطقة صحراوية بجنوب
كاليفورنيا
، وفقًا لما أفاد به مكتب شريف
مقاطعة سان برناردينو
.
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ووفقًا للتقارير المحلية، كانت العائلة تستقل شاحنة
دودج رام
موديل 2012 عندما انحرفت المركبة بشكل مفاجئ إلى اليمين لأسباب غير معروفة، مما أدى إلى خروجها عن الطريق وانقلابها عدة مرات على جانب رملي من الطريق.
الضحايا: ثلاثة أشقاء ووالدهم
تم التعرف على الضحايا على أنهم:
سيلور
مارتينيز
(10 أعوام)
ترينت مارتينيز (15 عامًا)
كول مارتينيز (16 عامًا)
ووالدهم
برايس مارتينيز
(35 عامًا)
وقد تم إعلان وفاتهم جميعًا في مكان الحادث، بحسب مكتب الطبيب الشرعي.
كان الأطفال الثلاثة يقيمون في مدينة بارستو، فيما كان والدهم يعيش في بلدة ييرمو المجاورة. ولم تُكشف بعد ملابسات الحادث بشكل كامل، وتواصل السلطات التحقيق لتحديد أسبابه.
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