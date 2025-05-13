Advertisement

منوعات

حادثة غريبة.. طفلان صغيران يشتبكان مع الشرطة وهذا ما حصل (صور)

Lebanon 24
13-05-2025 | 16:44
A-
A+
Doc-P-1360004-638827768947214890.png
Doc-P-1360004-638827768947214890.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في حادث غير مسبوق، وجدت الشرطة في مقاطعة بيرناليلو بولاية نيو مكسيكو نفسها في موقف بالغ الخطورة، بعد أن دخلت في مواجهة مع شقيقين يبلغان من العمر 7 و9 سنوات، يُزعم أنهما كانا يحملان مسدسًا حقيقيا.

Advertisement
وقعت الحادثة في 16 شباط، ووثّق فيديو نشرته السلطات مجريات المواجهة، حيث شوهد نواب مكتب الشريف وهم يحاولون التحدث إلى الطفلين، قائلين لهما مرارًا:

"ضعها يا صغيري"، في إشارة إلى السلاح الذي كانا يتلاعبان به.

رغم توسلات النواب، استمر الطفلان في اللعب بالسلاح، بل وظهرا في اللقطات وهما يوجهان المسدس إلى بعضهما البعض أكثر من مرة. في أحد المقاطع، شوهد أحد الأخوين وهو يتخذ وضعية إطلاق النار ويوجه المسدس نحو رجال الشرطة.
أظهر مقطع فيديو شقيقين يبلغان من العمر 7 و9 أعوام، وهما يشتبكان في مواجهة مسلحة مع الشرطة بعد رفضهما تسليم سلاح محمل.

وفي مؤتمر صحفي لاحق، صرّح الشريف جون ألين أن أحد الصبيين ضغط على الزناد بالفعل، إلا أن خللًا تقنيًا حال دون إطلاق الرصاصة.

"لو أُطلق النار على أحد أفرادنا، لكان علينا التفكير في استخدام القوة المميتة. وهذا أمر لن يتقبله أحد في البلاد"، قال ألين.

ومع تصاعد التوتر، ورد أحد الطفلين على الأوامر بقوله "اذهب إلى الجحيم"، عندها قرر النواب تصعيد الموقف. وصل قناص إلى مكان الحادث وبدأ في إعداد سلاحه على بعد نحو 50 ياردة من الأخوين.

في محاولة لإقناع الطفلين، استغل الضباط فضولهما حيال "المدفع" (سلاح القناص)، إلا أن المحاولة لم تُفلح.

أطلق القناص رصاصة غير قاتلة ارتدت من الجدار وسقطت على بعد قدم واحد من الطفلين. بعد ثوانٍ، أطلق رصاصة ثانية أقرب قليلاً، ما دفع أحد الأخوين للركض للاختباء خلف وحدة تكييف.
أظهر مقطع فيديو شقيقين يبلغان من العمر 7 و9 أعوام، وهما يشتبكان في مواجهة مسلحة مع الشرطة بعد رفضهما تسليم سلاح محمل.

عندها، بدأ النواب في الاقتراب بسرعة، وصرخوا مرارًا مطالبين الطفلين بإلقاء السلاح. تمكن الشريف ألين بنفسه من التقدم ونزع المسدس من يد أحد الصبيين. (people)
مواضيع ذات صلة
حادثة غريبة.. "علبة كوكاكولا" تعرّض أكثر قبيلة انعزالية في العالم لخطر الانقراض! (صور)
lebanon 24
14/05/2025 03:58:16 Lebanon 24 Lebanon 24
حادثة غريبة في عرض WWE: مشجعة تثير غضب المصارعين بسبب تصرف غير لائق (فيديو)
lebanon 24
14/05/2025 03:58:16 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: الشرطة الألمانية قبضت على سائق السيارة الذي نفذ حادثة الدهس بمدينة شتوتغارت
lebanon 24
14/05/2025 03:58:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الأميركية: القتيلان في حادثة إطلاق النار جامعة فلوريدا ليسا من الطلاب
lebanon 24
14/05/2025 03:58:16 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:58 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:40 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:19 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:37 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
15:58 | 2025-05-13
15:40 | 2025-05-13
15:19 | 2025-05-13
14:37 | 2025-05-13
14:24 | 2025-05-13
08:15 | 2025-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24