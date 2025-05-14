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في تركيا... سوريّ يقتل والدته بعد شجار بينهما!

Lebanon 24
14-05-2025 | 04:54
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أقدم شاب سوري، على قتل والدته، في مدينة "عثمانية" التركية، عبر ضربها وخنقها بعد  مشاجرة بينهما انتهت بتلك الجريمة المروعة.
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وقالت وسائل إعلام محلية، إن علي (21 عامًا) دخل في مشادة كلامية مع والدته نورا زمزم (40 عامًا)، قبل أن يهاجمها بالضرب ويخنقها حتى الموت.

وأضافت أن فريق الإسعاف الذي وصل للمنزل، وجد الأم قد فارقت الحياة، ليتم نقلها إلى المشرحة بناءً على طلب النيابة العامة.

وهزت الجريمة مدينة "عثمانية" في جنوب تركيا التي تستضيف عددًا من اللاجئين السوريين منذ العام 2011، وتعد من أشنع الجرائم في أوساط اللاجئين بالمدينة.

ولم تتضح بعد دوافع المشاجرة، لكن الشرطة أوقفت الابن القاتل وبدأت تحقيقاتها في جريمته وأسبابها.

وانخفض عدد اللاجئين السوريين في تركيا إلى ما دون ثلاثة ملايين سوري بالتزامن مع بدء عودة قسم منهم إلى البلاد في الأشهر الماضية بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.
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